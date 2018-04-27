До Євробачення-2018 залишилися лічені дні! Раніше ми розповідали, де купити квитки на конкурс і скільки коштує проживання та проїзд у Лісабоні. Якщо з цими пунктами ви вже розібрались, то зверніть увагу на список предметів, які не можна брати з собою на локацію Євробачення-2018. Так, друзі, цього разу подовжувач, м’яч для гольфу і драбину доведеться залишити вдома. Повний список – читайте нижче.

Крім зрозумілих вибухівки, токсичних речовин і наркотиків, у список увійшли зовсім несподівані речі: візки для покупок, парасольки, липка стрічка, стільці, шоломи, чашки, моноподи для селфі та зовнішні акумулятори, мікрофони і піротехніка, пише ВВС.

Всі пісні країн – учасниць Євробачення-2018

На офіційному сайті Eurovision Song Contest йдеться, що всі заборонені предмети будуть конфісковані.

Нагадаємо, 63-й пісенний конкурс Євробачення відбудеться в Португалії. Перший і другий півфінали – 8 і 10 травня, а гранд-фінал – 12 травня 2018 року. Україну представлятиме MELOVIN. Артист виступить з піснею «Under the Ladder» у другому півфіналі під номером 18.

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