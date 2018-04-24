Продаж квитків на фінал Євробачення-2018 стартував 30 листопада минулого року. Пісенний конкурс пройде 8, 10 і 12 травня у Лісабоні, і вже зараз настав час задуматися про місце в залі. Де і за якою ціною можна купити квитки на грандіозну подію, читайте в матеріалі.

Наразі вже відкрито продаж квитків на всі дні Євробачення-2018 в Лісабоні. Ціна варіюється від 5 до 299 євро. Зазначимо, що на фінал, який відбудеться 12 травня, вже все розпродано.

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Традиційно перед кожним півфіналом будуть проходити дві репетиції – денна та вечірня. Якщо ви хочете побачити повноцінний виступ учасників, але не сильно витрачатися, цей варіант чудово підходить. На сьогоднішній день квитки на денну (8 травня) коштують від 10 євро, вечірню (7 травня) – від 20, на сам півфінал – все розпродано.

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Аналогічна ситуація і з другим півфіналом. Вечірня репетиція (9 травня) обійдеться у 20 євро, денна (8 травня) – 5 євро, на півфінал квитків уже немає.

Придбати квиток можна на сайті BlueTicket.pt. Це єдиний офіційний портал з продажу квитків на Євробачення-2018. На сайті працює система «queue-It». Зайшовши на BlueTicket.pt, ви отримуєте порядковий номер в електронній черзі.

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Є можливість купити квиток і в день концерту, але велика ймовірність залишитися ні з чим або натрапити на шахрая.

Нагадаємо, що представник України MELOVIN виступить 10 травня у другому півфіналі під номером 18.

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