Уже за три тижні MELOVIN представить Україну на Євробаченні-2018. На конкурсі майже щороку трапляються скандали з приводу плагіату. Навіть український Нацвідбір не став винятком. Подробиці – у матеріалі.

Продюсери і музичні експерти голосно обговорюють хто, у кого і яку пісню «позичив». Дивно, що до кожного виступу легко підібрати вже існуючий хіт.

Сергій Притула пояснив феномен плагіату тим, що знайомі мотиви просто краще сприймаються глядачами.

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«Звичайно, підкуповує глядача, коли пісня начебто знайома, але це не вона. Але це вже викликає певну симпатію», – прокоментував популярний телеведучий.

За словами Юрія Нікітіна, є ряд критеріїв, за якими можна виявити плагіат. Остаточно звинуватити артиста або композитора може тільки суд.

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Ігор Тарнапольський, наприклад, розповів, що його підопічний LAUD надихнувся популярною композицією «Only human». Однак плагіат продюсер не визнає: «Для нас пісня, яку мав на увазі Притула, дійсно була референсом. Ми послухали, і сказали “Нам подобається ця тема”».

Навіть талановитого композитора і автора пісень Руслана Квінта колись звинувачували у плагіаті. Його пісню, написану для Софії Ротару, «И полетим», порівняли із композицією Валерія Меладзе, «Осколки лета», яку написав його брат Костянтин.

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Video: Небачене Євробачення 2018: у 4 випуску обговорили плагіат У проекті Небачене Євробачення 2018 у випуску 4 зірки говорили про плагіат

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