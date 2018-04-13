Елвіс Преслі, Білл Хейлі, The Beatles – завдяки цим музикантам весь світ 13 квітня відзначає Міжнародний день рок-н-ролу. Саме вони стали основоположниками найпопулярнішого стилю музики, без якого складно представити сучасну культуру.

В середині ХХ століття, невдовзі після Другої світової війни, люди прагнули до миру і розміреного життя. Тому віддавали перевагу спокійній і сентиментальній музиці, з солодкоголосим вокалом. Але в андеграунді існувала інша музика – ритм-енд-блюз. Одного разу диск-жокей Алан Фрід вирішив «прокрутити» в ефірі ці записи, але щоб не шокувати «білу» публіку, назвав новий стиль «рок-н-ролом». Завдяки Алану, замаскований ритм-енд-блюз став доступним всім, незалежно від кольору шкіри.

Перший хіт у стилі рок-н-рол «Rock Around The Clock» написав Білл Хейлі. Його коктейль з ритм-енд-блюзу, кантрі і вуличного сленгу мав приголомшливий успіх.

Ще одним засновником вважається легендарний Елвіс Преслі, який став кумиром підлітків і молоді. Його стиль одягу, манери і рухи досі впізнанні.

На початку 60-х завдяки The Beatles зародився новий стиль – поп-рок. У 1964 році з’явилися потужні і технічні Rolling Stones, трохи пізніше – Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath.

Кінець сімдесятих ознаменувався появою панк-року («паскудного року»). У цих треках часто зустрічалася критика уряду, політики, багатих верств суспільства. На хвилі панку злетіли групи Sex Pistols, The Clash, Stooges, Іггі Поп. У 1980-х роках з’явився жіночий рок, а у 90-х найяскравішим рок-н-рольщиком був Курт Кобейн і його гурт «Nirvana».