Элвис Пресли, Билл Хейли, The Beatles – благодаря этим музыкантам весь мир 13 апреля отмечает Международный день рок-н-ролла. Именно они стали основоположниками самого популярного стиля музыки, без которого сложно представить современную культуру.

В середине ХХ века, вскоре после Второй мировой войны, люди стремились к покою и размеренной жизни. Поэтому отдавали предпочтение спокойной и сентиментальной музыке, со сладкоголосым вокалом. Но в андеграунде существовала другая музыка – ритм-энд-блюз. Однажды диск-жокей Алан Фрид решил «прокрутить» в эфире эти записи, но чтобы не шокировать «белую» публику, назвал новый стиль «рок-н-роллом». Благодаря Алану, замаскированный ритм-энд-блюз стал доступным всем, независимо от цвета кожи.

Первый хит в стиле рок-н-ролл «Rock Around The Clock» написал Билл Хейли. Его коктейль из ритм-энд-блюза, кантри и уличного сленга имел ошеломительный успех.

Еще одним основателем считается легендарный Элвис Пресли, ставший кумиром подростков и молодежи. Его стиль одежды, манеры и движения до сих пор узнаваемы.

В начале 60-х благодаря The Beatles появился новый стиль в рок-н-ролле – поп-рок. В 1964 году появились мощные и техничные Rolling Stones, чуть позже – Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath.

Конец семидесятых ознаменовался появлением панк-рока («дрянной рок»). В этих треках часто встречалась критика правительства, политики, богатых слоев общества. На волне панка взлетели группы Sex Pistols, The Clash, Stooges, Игги Поп. В 1980-х годах появился женский рок, а в практичные 1990-е самым ярким рок-н-рольщиком был Курт Кобейн и его группа «Nirvana».