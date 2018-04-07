7 квітня 2018 року всі християни святкують Благовіщення. Які обряди цього дня рекомендують здійснити екстрасенси, читайте в нашому матеріалі.

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Обряди на Благовіщення 2018 від експерта проекту «Слідство ведуть екстрасенси», ясновидиці Лариси Гуцану:

«На Благовіщення можна зробити обряд про благу звістку – для тих людей, хто дуже хоче дітей, але не має їх. Для обряду потрібно взяти свячену сіль і три свічки з церкви, купити одну розлітайку для новонародженого, будь-якого кольору. Вдома покласти на чистій тарілці сіль, у ній запалити перед образом Божої матері з немовлям на руках три свічки. Потім своїми словами просити про благу звістку про зачаття дитини, розлітайку тримати двома руками. В кінці щирої молитви зробити язиком хрест у роті.

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Розлітайку зберігати до народження малюка між речами майбутніх батьків. Сорочечка, яку ви тримали в руках під час прохання про благу звістку про малюка після народження має стати його першим одягом у житті. Також слід похрестити малюка».

Бережіть себе й своїх близьких!

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