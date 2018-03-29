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Телеканал СТБ / Великдень у 2018 році: звичаї та традиції святкування

Великдень у 2018 році: звичаї та традиції святкування

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Великдень є символом вічного життя та перемоги над смертю, а також очищенням від гріхів, тому традиційно відзначається усім християнським світом. Для віруючих Воскресіння Христове є головною подією церковного календаря, тому його називають «святом свят і торжеством із торжеств». Підготовка до православного Великодня у 2018 році розпочалася 19 лютого з Великого посту, а саме свято випадає на 8 квітня.

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Крім Великого посту, підготовка віруючих до Великодня включає Чистий четвер, Страсну п’ятницю та Велику суботу. В останній четвер перед Воскресінням Христа слід провести в помешканні генеральне прибирання, а також очистити тіло. Після цього – в п’ятницю та суботу – віруючі осмислюють мученицьку смерть Христа, якою він спокутував гріхи людей і відкрив їм дорогу до спасіння душі.

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Ще до Чистого четверга православним слід приготувати святкові паски та яйця, щоб освятити їх під час богослужіння у Велику суботу. Найкраще фарбувати яйця цибулевим лушпинням у червоний колір, адже, за легендою, саме так Марія Магдалена змусила римського імператора Тиберія повірити у воскресіння Христа – коли звичайне яйце в її руках раптом стало червоним (як символ крові Ісуса).

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Святкові паски та крашанки – не єдині страви для святкового столу. Крім них, подають холодець, буженину, сирні паски, запечену домашню птицю тощо.

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У ніч на неділю (8 квітня) почнеться святкове богослужіння. В рамках великодньої служби священнослужитель разом із паствою здійснює хресний хід – обходить храм під церковний дзвін. Потім духовенство та віруючі виконують пасхальний спів. Після його закінчення настоятель відчиняє двері храму і пускає всіх всередину для виконання пасхального канону. Далі настає час христосатися протягом наступних 40 днів (говорити один одному замість привітання: «Христос воскрес!», «Воістину воскрес!», при цьому тричі цілуючись), а також обмінюватися пасками і яйцями.
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Святкування Великодня триває 40 днів, оскільки саме стільки часу Христос провів на землі зі своїми учнями після воскресіння. Особливі святкування в храмах влаштовують через тиждень після Великодня – коли на Світлу седмицю проводяться урочисті богослужіння, хресні ходи, окроплення святою водою. Весь тиждень після Великодня прийнято ходити в гості до близьких, на гуляння, христосатися і дарувати подарунки.

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