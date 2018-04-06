Смачна сирна паска – рецепт, який варто знати кожній господині. Якщо часу пекти зовсім немає, та й з тістом ви не дуже дружите, пропонуємо вам легкий і смачний рецепт сирної паски без випічки покроково, завдяки якому ви зможете порадувати близьких гарними і дуже смачними ласощами.

Інгредієнти:

1 кг сиру

250 мл вершків 10% жирності

5 яєць

2 склянки цукру

250 г вершкового масла

100 г родзинок

100 г волоських горіхів

50 г цукатів

1 пакетик ванільного цукру

1 лимон

Покроковий рецепт приготування:

1. Відокремте жовтки від білків і збийте.

2. У збиту жовткову масу додайте вершки і доведіть до кипіння на водяній бані або у каструлі з товстим дном. Постійно помішуйте і стежте, щоб жовтки з вершками не підгоріли. Отриманій масі дайте охолонути.

3. Горіхи обсмажте на сухій пательні або в духовці. Ізюм промийте і просушіть. Натріть цедру одного лимона.

4. Сир протріть через сито (можна двічі пропустити через м’ясорубку або протерти за допомогою блендера). До сиру додайте жовтки, цукор, родзинки, цукати, горіхи, лимонну цедру і ванільний цукор. Додайте нарізане кубиками вершкове масло і збийте сиркову масу за допомогою міксера до пишності й однорідності.

5. У спеціальну форму для Паски викладіть приготовлену суміш, попередньо застеливши її двома шарами вологої марлі. Поставте в холодильник під гніт мінімум на 12 годин. За цей час вийде зайва рідина і сирна Паска прийме красиву форму, потім прикрасьте за вашим смаком цукатами.

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