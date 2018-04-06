Небачене Євробачення: MELOVIN про скандали навколо своєї перемоги

Україну на Євробаченні-2018 представлятиме співак MELOVIN, і це не таємниця. Проте як далася йому ця перемога та які скандали ходять навколо нього напередодні пісенного конкурсу — читайте та дивіться в нашому матеріалі.

MELOVIN увірвався у світ шоу-бізнесу два роки тому, ставши популярним після шоу «Х-Фактор». За перемогу на Нацвідборі співак боровся двічі, й лише цього року його мрія здійснилася. Виконавець посів перше місце, отримавши 6 балів з 6 можливих. Найбільше серед членів журі його підтримав Андрій Данилко.

«Я минулого року вважав, що Україну має представляти MELOVIN, і цього року так думаю», — зізнався суддя Нацвідбору.

Проте не всі зірки шоу-бізу оцінили переможця. Зокрема, відома виконавиця Тоня Матвієнко виклала на своїй сторінці у соцмережі обурливий пост стосовно MELOVIN‘a. На її думку, співаку бракує вокальних даних, а першість йому дісталася завдяки підліткам, які активно за нього віддавали свої голоси.

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У мережі з’явилися ще тисячі образливих коментарів щодо переможця. Люди писали, що цього року Україна посяде чи не останнє місце на конкурсі, оскільки до Лісабону поїде негідний представник.

«Я не розумів, чому така реакція. Я не розумів, чому люди дозволяють собі писати такі їдкі коментарі. Коли я зрозумів, що знаходжусь на піці, то набрав Андрія Данилка», — сказав MELOVIN.

Саме Данилко підтримав співака та повернув йому віру в свої сили. Наразі виконавець активно працює над номером для Євробачення, оновлює аранжування та удосконалює свій вихід на сцену. MELOVIN обіцяє, що Європа буде зачарована його виступом та подарує Україні чергову перемогу.