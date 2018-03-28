Великдень: історія виникнення свята

Великдень – особливе свято для всіх християн, оповите безліччю традицій і повір’їв. А чи знаєте ви, що в собі таїть історія виникнення Великодня? Як взагалі з’явилося це свято? Дізнайтеся більше про історію Великодня в нашому матеріалі.

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Вперше – ще за 1500 років до Різдва Христового – Великдень, або Пасху, відсвяткували іудеї, коли Мойсей вивів ізраїльтян з Єгипту. Саме слово «пасха» означає «звільнення» від рабства. Щодо Великодня у сучасному християнському значенні, то його впровадили незабаром після Воскресіння Ісуса апостоли, тому в Новому Завіті це свято символізує перемогу над смертю.

Цікаво, що лише у V столітті церковники розробили чіткі правила і строки святкування Великодня. Було вирішено, що християнська Пасха (на відміну від іудейської) – це свято Воскресіння Христового, яке слід відзначати у першу неділю після повного місяця, що йде за березневим рівноденням. Саме тому дата свята змінюється від року до року – у 2018 році православний Великдень відзначають 8 квітня. Нехай цей день буде світлим для вас і вашої родини!

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