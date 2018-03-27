Головна прикраса на Великдень 2018 – паски. Великодні паски печуть з дріжджового тіста з додаванням великої кількості вершкового масла, яєць та цукру. Нижче ви знайдете два видеорецепта великодніх пасок, які потрібно запікати у духовці, а також приємний бонус – відеорецепт сирної паски, який не вимагає випікання.

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Класична паска

Інгредієнти:

борошно – 400-600 г

молоко – 250 мл

дріжджі – 35 г

цукор – 1 склянка

ванільний цукор

вершкове масло – 125 г

яйця – 4 шт.

сіль

родзинки – 30 г

цукати – 30 г

Приготування:

Зробіть опару для тіста. Молоко підігрійте до 36°C. Розчиніть в молоці пресовані дріжджі і додайте цукор і борошно. Зробіть опару, накрийте її рушником і залиште в теплому місці на 30 хв. Зробіть перший заміс тіста для паски. Розтопіть вершкове масло і охолодіть його. Яйця треба розділити на білки і жовтки. Жовтки збийте з цукром, а білки – до щільної піни. Коли опара збільшиться вдвічі, додайте ванільний цукор, сіль, жовтки з цукром, борошно і білки. Замісіть тісто. В кінці додайте розтоплене вершкове масло і вимішуйте тісто до тих пір, поки воно не почне легко відлипати від рук. Накрийте тісто рушником і залиште в теплому місці на 1 годину. Тісто має вирости в два-три рази. Родзинки і цукати для паски замочіть на 5-10 хвилин в теплій воді. Обсушіть їх на паперовому рушнику. Зробіть другий заміс тіста для паски. У тісто, що підійшло, додайте родзинки, цукати і ретельно перемішайте, щоб вони розподілилися по всьому тесту. Змастіть форми для випікання маслом і викладіть в них тісто, заповнюючи форми на третину. Поставте форму з тістом в тепле місце на 30 хв. Коли тісто заповнить практично всю форму, змастіть його зверху збитим жовтком для глянсового блиску. Прикрасьте паску виробами з тіста у вигляді троянд та листя. Прикраси з тіста змастіть збитим білком. Поставте паски в духовку і випікайте 40 хвилин при температурі 180°C.

Video: Рецепти великодніх пасок у духовці покроково з відео Паски великодні - кращі перевірені рецепти та відео-рецепти пасок у духовці

ПАСКИ В ЯЄЧНІЙ ШКАРАЛУПІ

Приготування:

Замісіть тісто, як і в попередньому рецепті. Ретельно помийте яйця. Обережно розбийте їх гострі кінці. Зробіть невеликий отвір і обережно вилийте яйця в миску. Зробіть такий отвір в шкаралупі, щоб зручно було накладати тісто – діаметром близько 2 см. Помийте шкаралупу зсередини і ще раз зовні, потім просушіть. Змастіть шкаралупу всередині маслом і наповніть її тістом наполовину. Випікайте при температурі 180°с протягом 20 хв.

Video: Рецепти великодніх пасок у духовці покроково з відео Паски великодні - кращі перевірені рецепти та відео-рецепти пасок у духовці

СИРНА ПАСКА

Смачну сирну паску можна приготувати і без запікання.

Інгредієнти:

сир 9% – 1 кг

яйця – 4 шт.

цукор – 200 г

ванільний цукор – 5 г

вершки (30%) – 250 мл

сметана (25%) – 250 мл

вершкове масло – 200 г

цукати – 100 г

волоські горіхи – 70 г

кориця – 1 г

мелений мускатний горіх – 1 г

кардамон – 1 г

Приготування:

Сир потрібно віджати в марлі від зайвої рідини. Перетріть через сито, а потім ще раз перетріть вже з м’яким вершковим маслом. Відокремте жовтки від білків. Збийте їх з цукром і ванільним цукром до однорідної світлої маси. До жовтків додайте вершки і перемішайте. Поставте суміш на парову баню і варіть, помішуючи, близько 5 хв. Яєчно-вершкову суміш поступово додайте до сиру і ретельно розмішайте. Охолодіть протягом 10 хв. Сметану викладіть на марлю, щоб стекла зайва рідина, і залиште на годину в холодильнику. Відстояну сметану додайте до сирної маси і добре розмішайте. Цукати замочіть у воді на 5 хвилин і обсушіть. Волоські горіхи підсушіть на сковороді і подрібніть качалкою. Додайте цукати, горіхи і прянощі до сирної маси і перемішайте. Форму для паски застеліть складеною в два шари вологою марлею і щільно наповніть сирною масою. Зверху покладіть гніт і поставте до холодильника на 4 години.

Video: Рецепти великодніх пасок у духовці покроково з відео Паски великодні - кращі перевірені рецепти та відео-рецепти пасок у духовці

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