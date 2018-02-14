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Телеканал СТБ / День святого Валентина: історія свята

День святого Валентина: історія свята

Телеканал СТБ

Історія Дня святого Валентина дуже давня. Існує кілька легенд про те, ким же був святий Валентин і як з’явилося свято всіх закоханих. STB.UA коротко розповість, як виник найромантичніший день у році та чому його відзначають 14 лютого.

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Згідно з одним з найпоширеніших переказів, Валентин був простим християнським священиком і жив в епоху Римської імперії. Він був молодим гарним хлопцем, мав добре та відкрите серце і ніколи не відмовляв у допомозі.

Валентин застав часи імператора Клавдія Другого, який видав указ про заборону одруження всім римським легіонерам. Правитель вважав, що таким чином воїни не думатимуть про дружин і дітей, а все життя присвятять доблесному служінню на благо імперії.

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Але справжнє кохання неможливо заборонити будь-яким законом, тому солдати вінчалися зі своїми обранницями таємно. Допомагав їм у цьому ніхто інший як Валентин. Слава про нього рознеслася по всьому Риму і скоро Валентина взяли під варту.

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За однією версією, в ув’язненні у нього закохалася дочка тюремника, за іншою – сам Валентин мав до неї почуття. Але, так чи інакше, дівчина була сліпа та лише завдяки молитвам священика прозріла. Незважаючи на це, 14 лютого він все ж був страчений. Інша легенда свідчить, що Валентин був єпископом у місті Інтерамна та також був вбитий за наказом імператора того ж дня.

Через роки він був канонізований католицькою церквою, а у 496 році римський Папа Геласіус (Pope Gelasius I) оголосив 14 лютого Днем святого Валентина.

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Серед європейців це свято прижилося, починаючи із 13 століття, а в США – з 18. У країни СНД, у тому числі і в Україну, день усіх закоханих прийшов набагато пізніше та відзначається з недавніх пір.

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