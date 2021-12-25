Хто стане переможцем легендарного шоу: що буде в 10 випуску «Україна має талант»
25.12.2021
25 грудня о 19:00 відбудеться показ фінального ― 10 випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Цієї суботи глядачів телеканалу СТБ дивуватимуть акробати, співаки і танцюристи. Що буде в 10 випуску легендарного шоу «Україна має талант»-2021? Читайте зараз!
Грандіозний фінал легендарного талант-шоу на СТБ! На сцену проєкту вийде 11 талантів України, яким аплодує світ. Їхні здібності вражають, а в номерах використані новітні технології. Менталісти, bone breaker, картини світлом, акробати і вокалісти: разом із зірковим журі шоу ― Ксенією Мішиною, Сергієм Притулою, Євгеном Котом ― ми вже цієї суботи оберемо найкращий талант України!
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