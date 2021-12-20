Микита Прилуцький — вокал на «Україна має талант»-2021
20.12.2021
18 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Микити Прилуцького просто зараз!
Микита Прилуцький хотів вразити суддів вокальним талантом, але йому це не вдалося. «Для фіналу у вас уже є дуже сильні конкуренти. Ви крутий шоу-мен, але як виконавцю я мушу сказати вам “ні”», ― прокоментував Женя Кот.
Video: Микита Прилуцький — вокал на «Україна має талант»-2021
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