18 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Михайла Шевченка просто зараз!

Михайло Шевченко з Києва показав на сцені грандіозного проєкту феєричне фристайл-шоу. Але отримати три «так» від суддів чоловікові не вдалося. «Коли ви почали, я думав, що буде вау! Але, можливо, тобі сьогодні просто щось не вдалося. Сьогодні ми кажемо тобі “ні”», ― прокоментував виступ учасника Женя Кот.

Video: Михайло Шевченко — фристайл-шоу на «Україна має талант»-2021 Ростислав Лазаренко - учасник Україна має талант 2021. Інформація про учасника Україна має талант 2021 Ростислав Лазаренко

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