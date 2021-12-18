18 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Duo Paradise просто зараз!

Пара акробатів Duo Paradise виконали великий спектр складних акробатичних елементів, за що й отримали пропуск у наступний етап шоу. «Це було настільки тонко, настільки обережно, еротично і сексуально! Я навіть побачила, яким великим сенсом може бути жінка для свого чоловіка!» ― сказала Ксенія Мішина.

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