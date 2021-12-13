11 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 13 учасників зі всього світу! Дивіться номер Олени Чепурної просто зараз!

Олена Чепурна була першою учасницею 8 випуску, яка прийшла підкорювати глядачів вокальними даними. Однак дівчина не змогла вразити суддів, тому всі троє натиснули червоні кнопки. «По-перше, вам за самовпевненість ― найвищий бал! Це так круто! Багато жінок у нашій країні чомусь мають низьку самооцінку… Ви були дуже впевненою і розкутою! Але вокал…», ― сказала Маша Єфросиніна.

Video: Олена Чепурна — вокал на «Україна має талант»-2021 Олена Чепурна - учасник Україна має талант 2021. Інформація про учасника Україна має талант 2021 Олена Чепурна

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