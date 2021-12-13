Олена Чепурна — вокал на «Україна має талант»-2021
13.12.2021
11 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 13 учасників зі всього світу! Дивіться номер Олени Чепурної просто зараз!
Олена Чепурна була першою учасницею 8 випуску, яка прийшла підкорювати глядачів вокальними даними. Однак дівчина не змогла вразити суддів, тому всі троє натиснули червоні кнопки. «По-перше, вам за самовпевненість ― найвищий бал! Це так круто! Багато жінок у нашій країні чомусь мають низьку самооцінку… Ви були дуже впевненою і розкутою! Але вокал…», ― сказала Маша Єфросиніна.
Video: Олена Чепурна — вокал на «Україна має талант»-2021
Більше на тему: Олексій Семенніков — шоу мильних бульбашок на «Україна має талант»-2021
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvdGFsYW50IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=