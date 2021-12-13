Марина Пижова — вокал на «Україна має талант»-2021
13.12.2021
11 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 13 учасників зі всього світу! Дивіться номер Марини Пижової просто зараз!
Марина Пижова прийшла продемонструвати свій вокальний талант і виконала пісню Тіни Тернер «Simply The Best». «Я не можу сказати вам “так”, бо в категорії вокалістів були набагато сильніші учасники і з набагато потужнішими голосами. Сьогодні ми вам кажемо “ні”», ― прокоментував Женя Кот.
Video: Марина Пижова — вокал на «Україна має талант»-2021
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