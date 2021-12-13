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Марина Пижова — вокал на «Україна має талант»-2021

13.12.2021

11 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 13 учасників зі всього світу! Дивіться номер Марини Пижової просто зараз!

 

Марина Пижова прийшла продемонструвати свій вокальний талант і виконала пісню Тіни Тернер «Simply The Best». «Я не можу сказати вам “так”, бо в категорії вокалістів були набагато сильніші учасники і з набагато потужнішими голосами. Сьогодні ми вам кажемо “ні”», ― прокоментував Женя Кот.

Video: Марина Пижова — вокал на «Україна має талант»-2021

Марина Пижова - учасник Україна має талант 2021. Інформація про учасника Україна має талант 2021 Марина Пижова

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