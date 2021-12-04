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Анастасія Прилуцька —  вокал на «Україна має талант»-2021

04.12.2021

4 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 16 учасників зі всього світу! Дивіться номер Анастасії Прилуцької просто зараз!

Анастасія Прилуцька виконала власну ліричну пісню під назвою «Босоніж» і акомпонувала на синтезаторі. «Таке враження, ніби я потрапив у дуже гарне кіно. Дякую за цей позитив і за те, що ви нас усіх забрали із собою у цей фантастичний фільм!» ― сказав Женя Кот

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