Анастасія Прилуцька — вокал на «Україна має талант»-2021
04.12.2021
4 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 16 учасників зі всього світу! Дивіться номер Анастасії Прилуцької просто зараз!
Анастасія Прилуцька виконала власну ліричну пісню під назвою «Босоніж» і акомпонувала на синтезаторі. «Таке враження, ніби я потрапив у дуже гарне кіно. Дякую за цей позитив і за те, що ви нас усіх забрали із собою у цей фантастичний фільм!» ― сказав Женя Кот
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