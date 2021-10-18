«Америка шукає таланти» (America’s Got Talent) ― проєкт на телеканалі NBC і частина франшизи Got Talent. Це шоу талантів, у якому виступають співаки, танцюристи, фокусники, комедіанти й інші талановиті люди різного віку, які прагнуть виграти головний приз в $1 000 000. На шоу не раз приходили і таланти з України! Хто вони? Читайте просто зараз!

Ксенія Симонова



Ксенія Симонова, художниця, яка в 2009 році стала переможницею шоу «Україна має талант», отримала Golden Buzzer («Золота кнопка») в America’s Got Talent і пройшла у фінал шоу! Унікальний талант дівчини полягає в тому, що пісок і її руки ― це фарби та пензлі, якими художниця пише неймовірні історії.

Light Balance

Колектив Light Balance з України після приголомшливого виступу в фіналі шоу Аmerica’s Got Talent посів у ньому третє місце.

Гурт, який представляє унікальне неонове шоу, увійшов до трійки лідерів змагання талантів. Втім, користувачі стверджують: українці були гідні перемоги. До слова, в фіналі видовищний номер гурту змусив суддів конкурсу піднятися зі своїх крісел. Гайді Клум, Мел Бі, Саймон Коувел і Гові Мандел гучними оплесками «оцінили» номер українців. Нагадаємо, що танцюристи Light Balance були фіналістами шоу «Україна має талант»-5.

Костянтин Томільченко та Олександр Братковський

Українська команда з номером «Mystery Hotel» («Загадковий готель») виступила в чвертьфіналі конкурсу 13-го сезону America’s Got Talent. Для виступу було обрано жанр комедії. Герой, ховаючись від зливи, потрапляє в таємничий готель, де його зустрічає дивний консьєрж. Та замість відпочинку мандрівника захоплює вир пригод.

Виконавець номера і його режисер-постановник ― Костянтин Томільченко, його партнер по сцені ― Олександр Братковський (команда Red Rabbit Entertainment).

У своїх коментарях журі конкурсу високо оцінило оригінальність виступу. Гайді Клум відзначила інноваційність шоу, яке «перенесло нас в інший вимір», а Саймон Коуелл порівняв номер із сеансом у кіно.

Театр тіней Verba

Український театр тіней Verba на America’s Got Talent представив суддям зворушливу 3D-постановку про кохання, війну, розставання і надії. Перформанс тривав усього 3 хвилини, але цього вистачило, щоб вразити журі та пройти в наступний етап конкурсу.

До Лос-Анджелеса чернігівські артисти приїхали не відразу ― до цього вони брали участь у програмі «Україна має талант» і аналогічній румунській передачі «Romanii au Talent». Понад вісім років Verba створює видовищні постановки, експериментуючи зі світлотінню і хореографією. За цей час колектив устиг побувати в 36 країнах, у тому числі ОАЕ, Монако, Ізраїлі, Франції, Німеччині та Ірландії.

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