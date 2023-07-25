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Україна має талант

Сила таланту – смотрите на СТБ 24 августа

25.07.2023

Не пропустите международную премьеру ко Дню Независимости Украины – смотрите фильм Сила таланту 24 августа на СТБ!

Ко-продакшн лидера украинского телевидения, телеканал СТБ и один из крупнейших и самых успешных в мире создателей, продюсеров и дистрибьюторов телевизионного контента и правообладатель формата Freemantle готовят документальный фильм Сила таланта, который расскажет о силе украинских талантов во время полномасштабной войны. Этот фильм покажет, что несмотря на большую войну, Украина в мире представлена не только фотографиями и видео страшных разрушений, но и талантами самих украинцев, которые поражают воображение. Увидите собственными глазами то, на что способны украинцы, – смотрите международную премьеру фильма Сила таланту 24.08.2023 на СТБ.

Video: Сила таланту - смотрите премьерный выпуск 24 августа

Премьера - Сила таланту начнется уже 24 августа на СТБ. Смотрите новые выпуски Сила таланту

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