Сила таланту – дивіться на СТБ 24 серпня

Не пропустіть міжнародну прем’єру до Дня Незалежності України – дивіться фільм Сила таланту 24 серпня на СТБ!

Ко-продакшн лідера українського телебачення, телеканал СТБ та один із найбільших і найуспішніших у світі творців, продюсерів і дистриб’юторів телевізійного контенту та правовласник формату Freemantle готують документальний фільм Сила таланту, який розповість про силу українських талантів в час повномасштабної війни. Цей фільм покаже, що попри велику війну, Україна у світі представлена не лише фотографіями та відео страшних руйнувань, а й талантами самих українців, які вражають уяву. Побачте на власні очі те, на що спроможні українці, – дивіться міжнародну прем’єру фільму Сила таланту 24.08.2023 на СТБ.