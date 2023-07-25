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Україна має талант

Сила таланту – дивіться на СТБ 24 серпня

25.07.2023

Не пропустіть міжнародну прем’єру до Дня Незалежності України – дивіться фільм Сила таланту 24 серпня на СТБ!

Ко-продакшн лідера українського телебачення, телеканал СТБ та один із найбільших і найуспішніших у світі творців, продюсерів і дистриб’юторів телевізійного контенту та правовласник формату Freemantle готують документальний фільм Сила таланту, який розповість про силу українських талантів в час повномасштабної війни. Цей фільм покаже, що попри велику війну, Україна у світі представлена не лише фотографіями та відео страшних руйнувань, а й талантами самих українців, які вражають уяву. Побачте на власні очі те, на що спроможні українці, – дивіться міжнародну прем’єру фільму Сила таланту 24.08.2023 на СТБ.

Video: Сила таланту – дивіться прем'єрний випуск 24 серпня

Прем'єра – Сила таланту розпочнеться вже 24 серпня на СТБ. Дивіться нові випуски Сила таланту

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