Смотрите эксклюзивный бэкстейдж 9 выпуска шоу «Україна має талант»-2021 и узнайте, что происходило за кулисами во время напряженного эфира! Популярная певица Jerry Heil покажет настоящий эксклюзив и ближе познакомит с участниками девятого выпуска «Україна має талант».

Еженедельно в диджитальном бэкстейдж-шоу «Україна має талант» Jerry Heil показывает все, что происходило за кулисами во время съемок телевизионных кастингов: как участники готовились к выходу на главную талант-сцену страны, как реагировали на комментарии судей и кто из звезд приходил их поддержать. Jerry попытается научиться всему, что увидит на кастинге: на глазах у многомиллионной аудитории ведущая бэкстейджа сядет на шпагат, будет стоять на гвоздях, читать рэп, пробовать повторить фокусы, танцевать фристайл и прочее.

В бэкстейдже 9 выпуска шоу «Україна має талант»-2021 вас ждет новая порция интересных открытий, положительных эмоций, а также занимательных вещей, о которых можно узнать только за кулисами!

Феноменальные участники и по совместительству обладатели талантов будут продолжать покорять главную сцену страны, а креативная и очень харизматичная ведущая Jerry Heil ― знакомить вас с их удивительными историями.

Сцена самого масштабного талант-шоу страны может заставить волноваться даже

самых смелых и опытных участников. Закулисье становится для них местом, где можно обрести желанную гармонию или выплеснуть ураган эмоций наружу! Бэкстейдж 9 выпуска шоу «Україна має талант»-2021 вызовет настоящее удивление не только у вас, но и у ведущей Jerry Heil!

Сегодня ведущая познакомится поближе с квартетом DEKRU. Мимы не произносят ни слова, но это не мешает им покорять сердца зрителей. На сцене «Україна має талант»-2021 DEKRU показали классный перформанс. Jerry Heil решила узнать секрет их успеха и попытаться выучить несколько движений.

Какой подтекст несут выступления участников? И какие еще новые таланты в себе откроет Jerry Heil? Смотрите онлайн 9 выпуск бэкстейдж-шоу «Україна має талант»-2021.

Напомним, ведущая бэкстейджа «Україна має талант»-2021 — украинская певица, автор хитов, которые собирают миллионы просмотров на YouTube, финалистка Национального отбора на Евровидение-2020 Jerry Heil. Благодаря таланту и мечте она сумела преодолеть путь от никому не известной исполнительницы каверов до всенародного успеха, поэтому знает, какими словами поддержать участников кастинга «Україна має талант».

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