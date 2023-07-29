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Video: Супермама 5 сезон 5 випуск - дивитись онлайн ефір від 29.07.2023

Дивіться онлайн Супермама 5 сезон 5 випуск від 29 липня 2023. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 5 сезон 5 випуск ефір від 29.07.2023 на СТБ
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Випуск 5 | 29.07.2023 | Сезон 5

Дивіться онлайн проєкт Супермама 5 сезон 5 випуск від 29.07.2023 на сайті телеканалу СТБ! Цього тижня за титул супермами змагатимуться учасниці з Києва: мама-двигун Катя, мама-супервумен Валерія, спокуслива мама Ліля, мама вундеркінда Аня. У них кардинальні різні підходи до виховання дітей та уявлення про материнство. Тому тиждень буде дуже цікавим.

У 5 випуску Супермама 2023 гостей запросить мама-двигун Катя. Вона виховує 5-річну доньку Дарину та 4-місячного сина Андрія. Катя успішно поєднує материнство та самореалізацію. Вона відкрила школу східного танцю й керує танцювальним колективом, який вже отримав більше 100 кубків на змаганнях. Катя не любить лінивих людей, тому в її домі ніхто без діла не сидить. Як суперниці оцінять її методи виховання, самреалізацію та хазяйновитість? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Супермама 5 сезон 5 випуск на СТБ!

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