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Video: Супермама 5 сезон 11 випуск - дивитись онлайн ефір від 05.08.2023

Дивіться онлайн Супермама 5 сезон 11 випуск від 5 серпня 2023. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 5 сезон 11 випуск ефір від 05.08.2023 на СТБ
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Випуск 11 | 05.08.2023 | Сезон 5

Хочете дізнатися, як мамі сімох дітей Інні вдається не тільки робити щасливими дітей, а й себе? Дивіться онлайн проєкт Супермама 5 сезон 11 випуск від 05.08.2023 на сайті СТБ!

Інна – мама-героїня, яка виховує сімох дітей. Жінка народила всіх сама, проте від різних чоловіків. За плечима героїні п’ять шлюбів, зараз вона щаслива в стосунках із чоловіком Рустамом. Саме він виконує роль мами й тата, поки Інна працює, щоб забезпечити добробут сім’ї. В 11 випуску реаліті Супермама 5 сезон Аля, Настя і Юля не оцінили старання Рустама з догляду за дітьми. Мало того, що він із ними мало займається, та ще й погодувати і вкласти спати не може! А бажання самих дітей у сім’ї відверто ігнорують. Як Інна змогла довірити дітей чоловіку, який не може подбати про них? І що для неї важливіше – кар’єра і статус чи все ж таки діти?

Чому Інна придбала автівку за 20 тисяч доларів, але дозволяє жити своїм дітям у квартирі, яка заросла пліснявою? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Супермама 5 сезон 11 випуск від 05.08.2023 на СТБ.

Дивіться онлайн: Супермама 5 сезон 10 випуск від 05.08.2023

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