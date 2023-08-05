Супермама 5 сезон 11 выпуск — смотреть онлайн эфир от 05.08.2023

Выпуск 11 | 05.08.2023 | Сезон 5

Хотите узнать, как маме семерых детей Инне удается не только делать счастливыми детей, но и себя? Смотрите онлайн проект Супермама 5 сезон 11 выпуск от 05.08.2023 на сайте СТБ!

Инна – мама-героиня, воспитывающая семерых детей. Женщина родила всех сама, однако от разных мужчин. За плечами героини пять браков, сейчас она счастлива в отношениях с мужем Рустамом. Именно он играет роль мамы и папы, пока Инна работает, чтобы обеспечить благополучие семьи. В 11 выпуске реалити Супермама 5 сезон Аля, Настя и Юля не оценили старания Рустама по уходу за детьми. Мало того, что он с ними мало занимается, да еще покормить и уложить спать не может! А желания самих детей в семье откровенно игнорируют. Как Инна смогла доверить детей мужчине, который не может позаботиться о них? И что для нее важнее – карьера и статус или все-таки дети?

Почему Инна приобрела автомобиль за 20 тысяч долларов, но позволяет жить своим детям в квартире, заросшей плесенью? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Супермама 5 сезон 11 выпуск от 05.08.2023 на СТБ

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