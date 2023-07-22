Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
Супермама

Video: Супермама 5 сезон 1 випуск - дивитись онлайн ефір від 22.07.2023

Дивіться онлайн Супермама 5 сезон 1 випуск від 22 липня 2023. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 5 сезон 1 випуск ефір від 22.07.2023 на СТБ
Дивіться також
Супермама 5 сезон 1 випуск – дивитись онлайн ефір від 22.07.2023
Супермама

Супермама 5 сезон 24 випуск від 13.04.2023 дивитись онлайн

 Супермама 5 сезон 1 випуск – дивитись онлайн ефір від 22.07.2023
Супермама

Супермама 5 сезон 23 випуск від 12.04.2023 дивитись онлайн

 Супермама 5 сезон 1 випуск – дивитись онлайн ефір від 22.07.2023
Супермама

Супермама 5 сезон 22 випуск від 11.04.2023 дивитись онлайн

 Супермама 5 сезон 1 випуск – дивитись онлайн ефір від 22.07.2023
Супермама

Супермама 5 сезон 21 випуск від 10.04.2023 дивитись онлайн
Супермама Випуск 1 Супермама 5 сезон 1 випуск від 22.07.2023 дивитись онлайн
Випуск 1 | 22.07.2023 | Сезон 5

Суперматусі повертаються! У проєкті СТБ Супермама 5 сезон 1 випуск від 22.07.2023 на вас чекає знайомство з дуже цікавими та кардинально різними учасницями. Цього тижня за звання найкращої матусі боротимуться: мама-шаманка Анна, зіркова мама Олена, сучасна мама-модельєрка Катя та завжди молода мама Наталі. Чим здивують учасниці? Дізнайтеся зовсім скоро!

У 1 випуску Супермама 2023 мама-шаманка Анна запросить суперниць до себе в гості. Учасниця покаже їм свій робочий простір, де вона допомагає людям оздоровитися та заспокоїти душу й тіло. Анні 36 років, і вона працює остеопаткою і тілесною терапевткою. Як матусі оцінять її діяльність? Дізнайтеся просто зараз! Анна виховує 6-річну доньку Поліну без рамок і стереотипів. Мама-шаманка ні в чому не обмежує доньку, адже вважає, що так вона виросте вільною особистістю. Суперницям Анни стане цікаво, де тато дитини і чому вона з ним не живе, і відповідь їх приголомшить. Не пропустіть прем’єру проєкту Супермама 5 сезон 1 випуск від 22.07.2023 – дивіться онлайн на СТБ!

Дивитися онлайн Супермама 5 сезон – усі випуски

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати