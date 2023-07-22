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Video: Супермама 5 сезон 1 выпуск - смотреть онлайн эфир от 22.07.2023

Смотрите онлайн Супермама 5 сезон 1 выпуск от 22 июля 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 5 сезон 1 выпуск эфир от 22.07.2023 на СТБ
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Выпуск 1 | 22.07.2023 | Сезон 5

Супермамочки возвращаются! В проекте СТБ Супермама 5 сезон 1 выпуск от 22.07.2023 вас ждет знакомство с очень интересными и кардинально разными участницами. На этой неделе за звание лучшей мамы будут бороться: мама-шаманка Анна, звездная мама Елена, современная мама-модельер Катя и всегда молодая мама Натали. Чем удивят участницы? Узнайте совсем скоро!

В 1 выпуске Супермама 2023 мама-шаманка Анна пригласит соперниц к себе в гости. Участница покажет им свое рабочее пространство, где она помогает людям оздоровиться и успокоить душу и тело. Анне 36 лет, и она работает остеопатом и телесным терапевтом. Как мамочки оценят ее деятельность? Узнайте прямо сейчас! Анна воспитывает 6-летнюю дочь Полину без рамок и стереотипов. Мама-шаманка ни в чем не ограничивает дочь, ведь считает, что так она вырастет свободной личностью. Соперницам Анны станет интересно, где папа ребенка и почему он с ними не живет, и ответ их ошеломит. Не пропустите премьеру проекта Супермама 5 сезон 1 выпуск от 22.07.2023 – смотрите онлайн на СТБ!

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