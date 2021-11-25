Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 36 випуск від 25.11.2021 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі зі своєю сім’єю познайомить Тетяна – мама з незвичайною життєвою історією. Героїня прийшла на проєкт, щоб показати, що люди змінюються і будь-яку помилку минулого можна і треба виправляти. Які помилки Тетяна зробила колись? Дізнайтеся просто зараз!

У 36 випуску Супермама 2021 Тетяна розповість суперницям, що її найбільша мрія – купити власне житло. Щоб заробити гроші, жінка вирішила стати сурогатною матір’ю. Як на це відреагують суперниці? Хто з учасниць отримає головний титул? Дивіться онлайн проєкт Супермама сезон 4 випуск 36.

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 35 випуск (ефір від 24.11.2021)