Супермама 10 сезон 42 випуск – дивитись онлайн від 09.12.2025

Випуск 42 | 09.12.2025 | Сезон 10

Як воно, будувати нове життя в чужому місті, коли власний дім окупували? Про все розповість мама за турботу Наталя! Дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 10 сезон 42 випуск від 09.12.2025 на сайті СТБ.

Наталя запросила учасниць шоу Супермама 2025 в Коломию, щоб розповісти всі подробиці свого життя й виховання. Три роки тому жінка переїхала в містечко разом із трьома дітьми, рятуючись з окупованого села в Запорізькій області. Родина залишила позаду власний дім і бізнес, тому Наталії довелося будувати нове життя з нуля. В якій професії вона зараз себе реалізує? Чому нова домівка жінки приголомшить її конкуренток? І як тривожність дбайливої мами може нашкодити майбутньому її дітей? Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 42 випуск від 09.12.2025.

