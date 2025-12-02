Проєкти
Супермама

Супермама 10 сезон 38 випуск - дивитись онлайн від 02.12.2025

Дивіться онлайн Супермама 10 сезон 38 випуск від 02 грудня 2025. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 10 сезон ефір від 02.12.2025 на СТБ
Супермама 10 сезон 38 випуск – дивитись онлайн від 02.12.2025
Супермама 10 сезон 38 випуск від 02.12.2025 дивитись онлайн
Випуск 38 | 02.12.2025 | Сезон 10

Мама майбутнього Марія звикла використовувати штучний інтелект, щоб заробляти гроші. Але чи допомагає він їй у вихованні? Дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 10 сезон 38 випуск від 02.12.2025 на сайті СТБ.

Цього разу гостей приймає мама майбутнього Марія, яка вже чекає на суперниць у розкішній квартирі майже в центрі Львова. Учасниця реаліті Супермама 2025 працює експерткою з використання штучного інтелекту. Саме тому вона майже відразу вирішила показати конкуренткам, які дива вона може робити з фотографіями матусь, які вона взяла із соцмереж. Але чи сподобається суперницям Марії така творчість? Чому матуся з дочкою живуть на дві країни? І які хитрощі допомагають жінці випрошувати дорогі подарунки у свого чоловіка? Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 38 випуск від 02.12.2025.

