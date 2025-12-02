Супермама 10 сезон 38 випуск – дивитись онлайн від 02.12.2025

Випуск 38 | 02.12.2025 | Сезон 10

Мама майбутнього Марія звикла використовувати штучний інтелект, щоб заробляти гроші. Але чи допомагає він їй у вихованні? Дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 10 сезон 38 випуск від 02.12.2025 на сайті СТБ.

Цього разу гостей приймає мама майбутнього Марія, яка вже чекає на суперниць у розкішній квартирі майже в центрі Львова. Учасниця реаліті Супермама 2025 працює експерткою з використання штучного інтелекту. Саме тому вона майже відразу вирішила показати конкуренткам, які дива вона може робити з фотографіями матусь, які вона взяла із соцмереж. Але чи сподобається суперницям Марії така творчість? Чому матуся з дочкою живуть на дві країни? І які хитрощі допомагають жінці випрошувати дорогі подарунки у свого чоловіка? Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 38 випуск від 02.12.2025.

