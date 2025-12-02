Супермама 10 сезон 38 выпуск — смотреть онлайн от 02.12.2025

Выпуск 38 | 02.12.2025 | Сезон 10

Мама будущего Мария привыкла использовать искусственный интеллект, чтобы зарабатывать деньги. Но помогает ли он в воспитании? Смотрите онлайн семейное шоу Супермама 10 сезон 38 выпуск от 02.12.2025 на сайте СТБ.

В этот раз гостей принимает мама будущего Мария, которая уже ждет соперниц в роскошной квартире почти в центре Львова. Участница реалити Супермама 2025 работает экспертом по использованию искусственного интеллекта. Именно поэтому она почти сразу решила показать конкуренткам, какие чудеса она может делать с фотографиями мамочек, которые она взяла из соцсетей. Но понравится ли соперницам Марии такое творчество? Почему мама с дочерью живут на две страны? И какие хитрости помогают женщине выпрашивать дорогие подарки у своего мужа? Смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 38 выпуск от 02.12.2025.

Смотрите онлайн: Супермама 10 сезон 37 выпуск от 01.12.2025