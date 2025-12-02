Проекты
Супермама

Video: Супермама 10 сезон 38 выпуск - смотреть онлайн от 02.12.2025

Смотрите онлайн Супермама 10 сезон 38 выпуск от 02 декабря 2025. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 10 сезон эфир от 02.12.2025 на СТБ
Супермама 10 сезон 38 выпуск — смотреть онлайн от 02.12.2025
Супермама Выпуск 38 Супермама 10 сезон 38 выпуск от 02.12.2025 смотреть онлайн
Выпуск 38 | 02.12.2025 | Сезон 10

Мама будущего Мария привыкла использовать искусственный интеллект, чтобы зарабатывать деньги. Но помогает ли он в воспитании? Смотрите онлайн семейное шоу Супермама 10 сезон 38 выпуск от 02.12.2025 на сайте СТБ.

В этот раз гостей принимает мама будущего Мария, которая уже ждет соперниц в роскошной квартире почти в центре Львова. Участница реалити Супермама 2025 работает экспертом по использованию искусственного интеллекта. Именно поэтому она почти сразу решила показать конкуренткам, какие чудеса она может делать с фотографиями мамочек, которые она взяла из соцсетей. Но понравится ли соперницам Марии такое творчество? Почему мама с дочерью живут на две страны? И какие хитрости помогают женщине выпрашивать дорогие подарки у своего мужа? Смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 38 выпуск от 02.12.2025.

