Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
Супермама

«Супермама-10»: чим дивуватимуть матусі з Київщини?

15.12.2025

15 грудня глядачі СТБ познайомляться з новими героїнями ювілейного 10-го сезону культового сімейного реаліті «Супермама». Щотижня, з понеділка по четвер о 18:50, вони ділитимуться своїми історіями та принципами виховання дітей, надихатимуть, мотивуватимуть та доводитимуть, що українські матусі можуть усе. Цього разу за звання «Супермами» змагатимуться учасниці з Київщини.  

Супермама 10 сезон: учасниці 5 тижня 2025

Хто змагатиметься за звання «Супермама» протягом дванадцятого тижня

Першою в гості до себе запросить «езотерична мама» Саша. Разом з чоловіком вона виховує синочка Марка, йому один рік. З самого дитинства для сина мама є провідником до духовного світу, виховує його у медитаціях та показує, наскільки важливо пізнавати себе та розуміти, що подобається. Саша займається кундаліні-йогою, гадає на картах таро, проводить практики тощо. Гармонія є важливою складовою і життя подружжя. Так, їх час з дитиною та побут поділений порівну.  Чи все так ідеально в родині? 

Супермама 10 сезон: учасниці 12 тижня 2025

Далі учасниці вирушать в гості до «мами за самовираження» Тані. Вона розлучена, виховує 14-річну Софію. Таня привчає доньку до здорових звичок та правильного харчування, адже зовнішність – візитка для дівчини. Таня модель світового рівня, відтак, переконалася у цьому на власному досвіді. Мама дозволяє доньці самовиражатися: робити макіяж, самостійно обирати вбрання тощо. Результати методу виховання готові оцінити інші матусі. 

Супермама 10 сезон: учасниці 12 тижня 2025

Третьою в гості запросить «лакшері-мама» Вікторія. Разом з чоловіком виховує доньку Елісон, їй 8 років. Вікторія називає себе лакшері-мамою, яка проживає своє найкраще життя. Так, вона ходить до салонів краси, на масаж, в спортивний зал чотири рази на тиждень. З донькою полюбляють разом фарбуватися, доглядати за собою. Доньку Вікторія виховує в дисципліні, прищеплює любов до спорту. Так, Елісон професійно займається художньою гімнастикою. Як принципи виховання оцінять суперниці?   

Супермама 10 сезон: учасниці 12 тижня 2025

Останньою на гостей чекатиме «мама-трудоголік» Вероніка. Разом з чоловіком вона виховує 10-річну Варвару та 2-річну Стефанію. Вероніка бізнесвумен: має власний салон краси та інтернет-магазин косметики для волосся. Працює без вихідних та свят, адже дуже любить свою роботу. У вихованні дітей в їх домі панує вседозволеність: вони можуть гуляти допізна, малювати по стінах і навіть не ходити до школи. Мама хоче, аби діти росли вільними особистостями. Багато часу проводять разом і будують дружні стосунки. Як проходить дитинство без заборон? Та чи стане ця стратегія переможною цього тижня? 

Супермама 10 сезон: учасниці 12 тижня 2025

Нагадуємо, щотижня четвірка героїнь із різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов.

Матуся, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «Супермама». В кожному випуску глядачі дізнаються практичні та цінні поради про виховання дітей від ведучого проєкту Дмитра Карпачова.

Дивіться в ефірі СТБ!

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Супермама 10 сезон: учасниці 12 тижня 2025
Супермама

«Супермама»-10: чим дивуватимуть колоритні матусі з Івано-Франківська

 Анастасія - Супермама-10 10 тиждень
Супермама

Мама-захисниця та авторитарна мама: чим дивуватиме нова четвірка матусь на 10 тижні «Супермама»-10»

 Віта - Вікторія Супермама-10 9 тиждень
Супермама

Вперше на «Супермама-10»: на 9 тижні змагатимуться матусі синів з Києва

 Люда - Супермама 10
Супермама

Матусі з Ужгорода: чим дивуватиме нова четвірка на 8 тижні «Супермама»-10

 Супермама 10 сезон: учасниці 12 тижня 2025
Супермама

Мама-вовчиця та мама двох культур: чим дивуватимуть матусі з Києва на 7 тижні «Супермама»-10

 Супермама 10 сезон: учасниці 12 тижня 2025
Супермама

Мама-діамант та мама-провидиця: чим дивуватимуть матусі з Київщини на 6 тижні «Супермама»-10
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати