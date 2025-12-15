Супермама 10 сезон: учасниці 12 тижня 2025

«Супермама-10»: чим дивуватимуть матусі з Київщини?

15 грудня глядачі СТБ познайомляться з новими героїнями ювілейного 10-го сезону культового сімейного реаліті «Супермама». Щотижня, з понеділка по четвер о 18:50, вони ділитимуться своїми історіями та принципами виховання дітей, надихатимуть, мотивуватимуть та доводитимуть, що українські матусі можуть усе. Цього разу за звання «Супермами» змагатимуться учасниці з Київщини.

Хто змагатиметься за звання «Супермама» протягом дванадцятого тижня

Першою в гості до себе запросить «езотерична мама» Саша. Разом з чоловіком вона виховує синочка Марка, йому один рік. З самого дитинства для сина мама є провідником до духовного світу, виховує його у медитаціях та показує, наскільки важливо пізнавати себе та розуміти, що подобається. Саша займається кундаліні-йогою, гадає на картах таро, проводить практики тощо. Гармонія є важливою складовою і життя подружжя. Так, їх час з дитиною та побут поділений порівну. Чи все так ідеально в родині?

Далі учасниці вирушать в гості до «мами за самовираження» Тані. Вона розлучена, виховує 14-річну Софію. Таня привчає доньку до здорових звичок та правильного харчування, адже зовнішність – візитка для дівчини. Таня модель світового рівня, відтак, переконалася у цьому на власному досвіді. Мама дозволяє доньці самовиражатися: робити макіяж, самостійно обирати вбрання тощо. Результати методу виховання готові оцінити інші матусі.

Третьою в гості запросить «лакшері-мама» Вікторія. Разом з чоловіком виховує доньку Елісон, їй 8 років. Вікторія називає себе лакшері-мамою, яка проживає своє найкраще життя. Так, вона ходить до салонів краси, на масаж, в спортивний зал чотири рази на тиждень. З донькою полюбляють разом фарбуватися, доглядати за собою. Доньку Вікторія виховує в дисципліні, прищеплює любов до спорту. Так, Елісон професійно займається художньою гімнастикою. Як принципи виховання оцінять суперниці?

Останньою на гостей чекатиме «мама-трудоголік» Вероніка. Разом з чоловіком вона виховує 10-річну Варвару та 2-річну Стефанію. Вероніка бізнесвумен: має власний салон краси та інтернет-магазин косметики для волосся. Працює без вихідних та свят, адже дуже любить свою роботу. У вихованні дітей в їх домі панує вседозволеність: вони можуть гуляти допізна, малювати по стінах і навіть не ходити до школи. Мама хоче, аби діти росли вільними особистостями. Багато часу проводять разом і будують дружні стосунки. Як проходить дитинство без заборон? Та чи стане ця стратегія переможною цього тижня?

Нагадуємо, щотижня четвірка героїнь із різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов.

Матуся, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «Супермама». В кожному випуску глядачі дізнаються практичні та цінні поради про виховання дітей від ведучого проєкту Дмитра Карпачова.

