Супермама 10 сезон: учасниці 11 тижня 2025

«Супермама»-10: чим дивуватимуть колоритні матусі з Івано-Франківська

8 грудні глядачі СТБ познайомляться з новими героїнями ювілейного 10-го сезону культового сімейного реаліті «Супермама». Щотижня, з понеділка по четвер о 18:50, вони ділитимуться своїми історіями та принципами виховання дітей, надихатимуть, мотивуватимуть та доводитимуть, що українські матусі можуть усе. Цього разу за звання «Супермами» змагатимуться учасниці з Івано-Франківська.

Хто змагатиметься за звання «Супермама» протягом одинадцятого тижня

Першою в гості до себе запросить «мама за слухняність» Інна. Разом з чоловіком вона виховує 7-річного Артема та Раміну, їй півтора року. Інна – сільська блогерка: просуває українську культуру та сільське життя. Учасниця реаліті може і дрова поколоти, і машину полагодити, і город посапати, і закрутки зробити. Дітей виховує слухняними, чемними та чесними. Як живе колоритна родина? Готові перевірити суперниці.

Далі учасниці вирушать в гості до «мами за турботу» Наталі. Разом з чоловіком вона виховує 23-річного Олексія, 13-річну Олександру та 10-річного Анатолія. Наталя працює у сфері розваг та вміє дарувати людям свято. З дітьми учасниця реаліті тривожна та уважна, ба більше, відверто називає себе мамою-квочкою. Так, Наталя всю себе присвячує дітям, завжди оберігає та захищає їх від усіх турбот. Коли діти не з мамою, мають кожні 30 хвилин записувати відео, аби вона не хвилювалася. Якими фактами про свою роботу здивує героїня проєкту? Та чи дійсно родина настільки дружня?

Третьою в гості запросить «мама за вседозволеність» Даша. Разом з чоловіком вона виховує 7-річну Мілану та 6-місячну Єсенію. Для учасниці проєкту важливо завжди виглядати ідеально. Так, вона постійно відвідує косметолога, масажі, робить манікюр та педикюр, нарощує волосся тощо. Також допомагає виглядати на всі сто й іншим – Даша має два салони лазерної епіляції. В їх домі панує повна вседозволеність: ніякого режиму, необмежена кількість часу в гаджетах, будь-які іграшки. Чи не заважає повна свобода у вихованні?

Останньою на гостей чекатиме «мама за дедлайн» Марічка. Разом з чоловіком вона виховує 5-річного Артема та 8-річну Асю. Марічка бізнесвумен, працює з чоловіком у трьох напрямках: ландшафтний дизайн, швейна фабрика та котеджне містечко. Марічка встигає і займатися самореалізацією, і виховувати дітей, і бути ідеальною господинею. В житті героїні немає випадковостей, лише план, цілі та чіткий графік. Діти, так само, живуть за графіком: є план дня та чітка дисципліна. Чи вдалося Марічці прорахувати все настільки, щоб здобути перемогу?

Нагадуємо, щотижня четвірка героїнь із різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов.

Матуся, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «Супермама». В кожному випуску глядачі дізнаються практичні та цінні поради про виховання дітей від ведучого проєкту Дмитра Карпачова.

