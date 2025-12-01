Супермама 10 сезон: учасниці 10 тижня 2025

Мама-захисниця та авторитарна мама: чим дивуватиме нова четвірка матусь на 10 тижні «Супермама»-10»

1 грудні глядачі СТБ познайомляться з новими героїнями ювілейного 10-го сезону культового сімейного реаліті «Супермама». Щотижня, з понеділка по четвер о 18:50, вони ділитимуться своїми історіями та принципами виховання дітей, надихатимуть, мотивуватимуть та доводитимуть, що українські матусі можуть усе. Цього разу за звання «Супермами» змагатимуться учасниці з Львівщини.

Хто змагатиметься за звання «Супермама» протягом десятого тижня

Першою в гості до себе запросить «авторитарна мама» Софія. Разом з чоловіком вона виховує 13-річну Лізу. Софія модель плюс-сайз. Донечка, як і мама, займається моделінгом: бере участь в показах дитячих колекцій та фотосесіях для брендів. Учасниця реаліті зізнається, що любить дисципліну. Так, якщо Ліза не почула з першого разу, мама може підвищити голос. Окрім виховання донечки та кар’єри, Софія любить займатися хатніми справами та обожнює готувати. За якими правилами живе родина? Готові перевірити суперниці.

Далі учасниці вирушать в гості до «мами майбутнього» Марії. Разом з чоловіком-американцем вона виховує 12-річну Вероніку. Героїня проєкту працює з ШІ: генерує відео та фото для бізнесів. Головна стратегія виховання для Марії – бути мамою-подругою. Так, мама і донечка разом подорожують, ходять на шопінг, проводять вільний час. Учасниця реаліті дає Вероніці повну свободу дій: не контролює, не змушує вчитися та не ставить жорстких рамок. Єдине правило в їх будинку – завжди прибирати за собою, адже Марія любить чистоту і порядок. Чи все так ідеально в їх домі?

Третьою в гості запросить «мама-захисниця» Настя. Разом з чоловіком вона виховує 6-місячного сина Олександра-Павла. Чоловік Анастасії служить в лавах ЗСУ. До початку повномасштабного вторгнення героїня реаліті працювала HR-менеджеркою в IT-компанії, а після, як і чоловік, долучилася до лав ЗСУ. Наразі мама перебуває в декреті та приділяє весь час синочку. Саме дитина у Насті на першому місці. Вона не тривожна мама і дозволяє пізнавати сину цей світ разом із нею, без зайвих обмежень та заборон.

Останньою на гостей чекатиме «мама-партнерка» Анастасія. Вона виховує 4-річного Мирона. Анастасія є провідницею ментального здоров’я, проводить тілесні практики та ретрити, допомагає вирівняти психологічний стан. Для Анастасії важливі партнерські стосунки, і саме за таким принципом вибудовує комунікацію з сином. Разом вони люблять проводити час гармонійно та творчо, аби добре було їм двом. Перевірити стратегію виховання вже готові інші матусі. Чи буде вона переможною цього тижня?

Нагадуємо, щотижня четвірка героїнь із різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов.

Матуся, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «Супермама». В кожному випуску глядачі дізнаються практичні та цінні поради про виховання дітей від ведучого проєкту Дмитра Карпачова.

