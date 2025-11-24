Супермама 10 сезон: учасниці 9 тижня 2025

Проєкти
Супермама

Вперше на «Супермама-10»: на 9 тижні змагатимуться матусі синів з Києва

24.11.2025

24 листопада глядачі СТБ познайомляться з новими героїнями ювілейного 10-го сезону культового сімейного реаліті «Супермама». Щотижня, з понеділка по четвер о 18:50, вони ділитимуться своїми історіями та принципами виховання дітей, надихатимуть, мотивуватимуть та доводитимуть, що українські матусі можуть усе. Цього разу за звання «Супермами» змагатимуться учасниці зі столиці. І вперше це чотири мами синів. Яка зі стратегій виховання буде оцінена найбільше? 

Супермама 10 сезон: учасниці 5 тижня 2025

Хто змагатиметься за звання «Супермама» протягом девʼятого тижня

Першою в гості до себе запросить «мама інтелектуала» Люсі. Разом з чоловіком вона виховує 13-річного Іліана. Люсі викладає математику і переконана, що саме інтелект – запорука успіху. Так, Іліан відмінник, багато читає та любить все досліджувати. В їх родині, як в математичному рівнянні, все чітко та по графіку. У вільний час надають перевагу культурному розвитку: театри, музеї тощо. Також полюбляють підтримувати сімейні традиції, зокрема, вечеряють разом. Перевірити формулу ідеального виховання готові суперниці.      

Люсі - Супермама-10 9 тиждень

Далі учасниці вирушать в гості до «мами майбутнього поліцейського» Лілі. Разом з чоловіком вона виховує 5-річного Максима. Подружжя має досвід роботи працівниками поліції, а наразі Ліля працює в Головному сервісному центрі МВС України. Максим, як і батьки, мріє ловити зловмисників. Сина виховують вольовим чоловіком та впевнені, що справжній характер потрібно закаляти. Так, в їх домі важлива дисципліна, порядок та самостійність. Чи є в родині місце справжній близькості? 

Лілія - Супермама-10 9 тиждень

Третьою в гості запросить «мама вільного “пацана”» Віта. Разом з чоловіком вона виховує 16-річного Віктора. Віта дружина військовослужбовця. Учасниця реаліті займається блогінгом, знімає веселі відео, якими підіймає настрій підписникам. Її життєве кредо: «Мами, відчепіться від своїх дітей». Віта пояснює, що займалась вихованням сина до 10 років, а далі – має бити коліна самостійно. Як стратегію виховання оцінять суперниці?  

Віта - Вікторія Супермама-10 9 тиждень

Останньою на гостей чекатиме «мама майбутнього бізнесмена» Катя. Вона самостійно виховує 8-річного Давида. Катя працює косметологинею та зазначає, що звикла до естетики в усьому. А ось у вихованні для неї важливо, аби син ріс справжнім чоловіком, відтак – вмів заробляти та мав можливість забезпечити родину. Давид вже має безліч бізнес-планів та ідей, а мама його цілком підтримує. Оцінити життя родини вже готові інші матусі. Чия стратегія буде переможною цього тижня?

Катерина - Супермама-10 9 тиждень

Нагадуємо, щотижня четвірка героїнь із різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов.

Матуся, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «Супермама». В кожному випуску глядачі дізнаються практичні та цінні поради про виховання дітей від ведучого проєкту Дмитра Карпачова.

Дивіться в ефірі СТБ!

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

