Супермама 10 сезон: учасниці 8 тижня 2025

Матусі з Ужгорода: чим дивуватиме нова четвірка на 8 тижні «Супермама»-10

17 листопада глядачі СТБ познайомляться з новими героїнями ювілейного 10-го сезону культового сімейного реаліті «Супермама». Щотижня, з понеділка по четвер о 18:50, вони ділитимуться своїми історіями та принципами виховання дітей, надихатимуть, мотивуватимуть та доводитимуть, що українські матусі можуть усе. Цього разу за звання «Супермами» змагатимуться учасниці з Ужгорода.

Хто змагатиметься за звання «Супермама» протягом восьмого тижня

Першою в гості до себе запросить «мама за контроль» Людмила. Разом з чоловіком вона виховує 3-річну Лауру. Мама любить тримати руку на пульсі й контролювати абсолютно все, що відбувається в житті донечки. Людмила контролює всі процеси і коли маленька знаходиться в садочку, і коли з татом. Учасниця проєкту співачка у відомому закарпатському гурті. За якими правилами живе родина? Готові перевірити суперниці.

Далі учасниці вирушать в гості до «мами-натхненниці» Заріни. Разом з чоловіком вона виховує 13-річну Злату. Заріна – мама, яка надихає. Учасниця реаліті насолоджується життям та вчить цього ж донечку. В їх домі немає суворих правил чи заборон. У Злати завжди є все, що вона хоче: новенькі гаджети, гарний одяг, косметика тощо. Заріна займається квантовою психологією, допомагає жінкам з’єднати думки, душу і відчуття. Працює учасниця лише тоді, кола сама того хоче, адже не любить перевтому та виснаження. Чи все так ідеально в їх сім’ї?

Третьою в гості запросить «мама за повагу до жінок» Карина. Вона сама виховує 5-річного Артура. Своїм прикладом Карина хоче продемонструвати, що розлучена жінка може все, і повноцінне щасливе життя можливе без чоловіка. Карина працює експерткою з просування в соцмережах, співпрацює виключно з жінками. Сина також виховує з поваги до жінок. Так, він завжди допомагає мамі, дарує квіти й навіть може приготувати сніданок. Проте Карина зазначає, що з сином може бути суворою, адже виховує його і за маму, і за тата. Перевірити стратегію виховання готові інші матусі.

Останньою на гостей чекатиме «мама без відпочинку» Анна-Марія. Разом з чоловіком вона виховує 2-річного сина Лева. В їх родині партнерські стосунки й всі зобов’язання розподіляються 50/50. Так, поки Анна-Марія зайнята роботою, чоловік може побути з дитиною тощо. Учасниця реаліті працює тренеркою та майстринею з нарощення та ламінування вій. Мама любить балувати синочка та практично нічого йому не забороняє. Чи не витрачається при цьому дисципліна? Та чия стратегія буде переможною?

Нагадуємо, щотижня четвірка героїнь із різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов.

Матуся, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «Супермама». В кожному випуску глядачі дізнаються практичні та цінні поради про виховання дітей від ведучого проєкту Дмитра Карпачова.

