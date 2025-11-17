Супермама 10 сезон: учасниці 8 тижня 2025

Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
Супермама

Матусі з Ужгорода: чим дивуватиме нова четвірка на 8 тижні «Супермама»-10

17.11.2025

17 листопада глядачі СТБ познайомляться з новими героїнями ювілейного 10-го сезону культового сімейного реаліті «Супермама». Щотижня, з понеділка по четвер о 18:50, вони ділитимуться своїми історіями та принципами виховання дітей, надихатимуть, мотивуватимуть та доводитимуть, що українські матусі можуть усе. Цього разу за звання «Супермами» змагатимуться учасниці з Ужгорода. 

Супермама 10 сезон: учасниці 5 тижня 2025

Хто змагатиметься за звання «Супермама» протягом восьмого тижня

Першою в гості до себе запросить «мама за контроль» Людмила. Разом з чоловіком вона виховує 3-річну Лауру. Мама любить тримати руку на пульсі й контролювати абсолютно все, що відбувається в житті донечки. Людмила контролює всі процеси і коли маленька знаходиться в садочку, і коли з татом. Учасниця проєкту співачка у відомому закарпатському гурті. За якими правилами живе родина? Готові перевірити суперниці. 

Люда - Супермама 10

Далі учасниці вирушать в гості до «мами-натхненниці» Заріни. Разом з чоловіком вона виховує 13-річну Злату. Заріна – мама, яка надихає. Учасниця реаліті насолоджується життям та вчить цього ж донечку. В їх домі немає суворих правил чи заборон. У Злати завжди є все, що вона хоче: новенькі гаджети, гарний одяг, косметика тощо. Заріна займається квантовою психологією, допомагає жінкам з’єднати думки, душу і відчуття. Працює учасниця лише тоді, кола сама того хоче, адже не любить перевтому та виснаження. Чи все так ідеально в їх сім’ї? 

Заріна - Супермама 10

Третьою в гості запросить «мама за повагу до жінок» Карина. Вона сама виховує 5-річного Артура. Своїм прикладом Карина хоче продемонструвати, що розлучена жінка може все, і повноцінне щасливе життя можливе без чоловіка. Карина працює експерткою з просування в соцмережах, співпрацює виключно з жінками. Сина також виховує з поваги до жінок. Так, він завжди допомагає мамі, дарує квіти й навіть може приготувати сніданок. Проте Карина зазначає, що з сином може бути суворою, адже виховує його і за маму, і за тата. Перевірити стратегію виховання готові інші матусі. 

Каріна - Супермама 10

Останньою на гостей чекатиме «мама без відпочинку» Анна-Марія. Разом з чоловіком вона виховує 2-річного сина Лева. В їх родині партнерські стосунки й всі зобов’язання розподіляються 50/50. Так, поки Анна-Марія зайнята роботою, чоловік може побути з дитиною тощо. Учасниця реаліті працює тренеркою та майстринею з нарощення та ламінування вій. Мама любить балувати синочка та практично нічого йому не забороняє. Чи не витрачається при цьому дисципліна? Та чия стратегія буде переможною?

Анна - Супермама 10 сезон

Нагадуємо, щотижня четвірка героїнь із різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов.

Матуся, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «Супермама». В кожному випуску глядачі дізнаються практичні та цінні поради про виховання дітей від ведучого проєкту Дмитра Карпачова.

Дивіться в ефірі СТБ!

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Супермама 10 сезон: учасниці 8 тижня 2025
Супермама

Мама-вовчиця та мама двох культур: чим дивуватимуть матусі з Києва на 7 тижні «Супермама»-10

 Супермама 10 сезон: учасниці 8 тижня 2025
Супермама

Мама-діамант та мама-провидиця: чим дивуватимуть матусі з Київщини на 6 тижні «Супермама»-10

 Супермама 10 сезон: учасниці 8 тижня 2025
Супермама

«Супермама»-10 тиждень 5: чим дивуватимуть матусі з Києва

 Супермама 10 сезон: учасниці 8 тижня 2025
Супермама

«Супермама»-10: чим дивуватимуть матусі зі столиці на 4 тижні сімейного реаліті

 Супермама 10 сезон: учасниці 8 тижня 2025
Супермама

Щоденник «Супермами»: Як заохотити дитину до саморозвитку

 Супермама 10 сезон: учасниці 8 тижня 2025
Супермама

«Супермама» фінальний тиждень сезону: чим дивуватимуть матусі з Києва?
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати