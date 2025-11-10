Супермама 10 сезон: учасниці 7 тижня 2025

Мама-вовчиця та мама двох культур: чим дивуватимуть матусі з Києва на 7 тижні «Супермама»-10

10 листопада глядачі СТБ познайомляться з новими героїнями ювілейного 10-го сезону культового сімейного реаліті «Супермама». Щотижня, з понеділка по четвер о 18:50, вони ділитимуться своїми історіями та принципами виховання дітей, надихатимуть, мотивуватимуть та доводитимуть, що українські матусі можуть усе. Цього разу за звання «Супермами» змагатимуться учасниці з Києва.

Хто змагатиметься за звання «Супермама» протягом сьомого тижня

Першою в гості до себе запросить «мама-вовчиця» Марина. Учасниця реаліті виховує 15-річну Катю, 14-річну Єву та 9-річного Артура. Марина бізнеследі, працює в мережевому бізнесі та є топлідеркою в компанії. Мама багато часу присвячує роботі та створює преміальний рівень життя для дітей. Героїня проєкту ні до чого їх не примушує, для неї важливо, аби діти самі розуміли, для чого необхідне навчання. І така система, за словами мами, дає результати. Так, діти відмінники, самостійні та можуть про себе подбати. Чи оцінять систему виховання інші матусі?

Далі учасниці вирушать в гості до «готичної мами» Діанори. Разом з чоловіком вона виховує 3-річного сина Леона. У них неформальна родина. Так, Діанора – мама-готка, а її чоловік – панк. Вони проти стереотипів, дозволяють сину бути собою, не встановлюють рамок і заборон, адже вони, на думку родини, вбивають індивідуальність. Так, Леон має довге волосся та надає перевагу, як і батьки, чорним кольорам одягу. Героїня реаліті блогерка, і саме її підписники наполягли на участі в проєкті. Чим неформальна родина дивуватиме гостей?

Третьою в гості запросить «мама двох культур» Марі. Разом з чоловіком вона виховує 2-річну Софію. У них інтернаціональна родина, чоловік героїні йорданець. В їх сім’ї поєднується українська та арабська культури. Марі наразі перебуває в декреті, весь час присвячує донечці, її вихованню та розвитку. Так, Софія спілкується українською та англійською мовами. Весь вільний час родина намагається проводити разом. Чи дійсно все так ідеально? Вирушають перевірити суперниці.

Останньою на гостей чекатиме «авторитетна мама» Анна. Вона самостійно виховує 6-річну Вероніку та 3-річну Адріану. Анна сувора мама, адже для дітей виконує обов’язки і тата, і мами. Вона контролює кількість проведеного часу в гаджетах, вчить донечок бути охайними, прибирати та слідкувати за собою. Чи зберігається близькість між мамою та дітьми? Та чи стане стратегія Анни переможною?

Нагадуємо, щотижня четвірка героїнь із різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов.

Матуся, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «Супермама». В кожному випуску глядачі дізнаються практичні та цінні поради про виховання дітей від ведучого проєкту Дмитра Карпачова.

