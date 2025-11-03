Супермама 10 сезон: учасниці 6 тижня 2025

Мама-діамант та мама-провидиця: чим дивуватимуть матусі з Київщини на 6 тижні «Супермама»-10

3 листопада глядачі СТБ познайомляться з новими героїнями ювілейного 10-го сезону культового сімейного реаліті «Супермама». Щотижня, з понеділка по четвер о 18:50, вони ділитимуться своїми історіями та принципами виховання дітей, надихатимуть, мотивуватимуть та доводитимуть, що українські матусі можуть усе. Цього разу за звання «Супермами» змагатимуться учасниці з Київщини.

Хто змагатиметься за звання «Супермама» протягом шостого тижня

Першою в гості до себе запросить «мама-діамант» Даша. Вона самостійно виховує 6-місячного сина Давида. Учасниця проєкту обожнює розкішне життя: щоб усе було люкс, але зі смаком. Даша має власний ювелірний салон у центрі столиці. Відверто називає себе відповідальною, але трішки тривожною мамою. Давид росте в цілковитій увазі та турботі. Чи все так ідеально в їх родині?

Далі учасниці вирушать в гості до «мами за підтримку» Каті. Разом з чоловіком вона виховує 5-річну Злату. Учасниця реаліті кайфує від життя, працює мамою й отримує за це кошти від чоловіка. Катя готує, прибирає, доглядає за собою та займається вихованням донечки.

Вона переконана, що у дитини не має бути заборон, саме так вона виросте щасливою та впевненою в собі. Мама завжди підтримує Злату та дає їй усе, про що вона мріє: планшет, телефон, хатні улюбленці тощо. Катя переконана, що Злата виросте щасливою, адже мама завжди на її боці. Перевірити стратегію виховання вирушають суперниці.

Третьою в гості запросить «мама-провидиця» Карина. Учасниця реаліті виховує 15-річного Мілана та 14-річного Артура. Старший син живе й навчається в Іспанії та здобуває там бізнес-освіту, Артур будує кар’єру співака, грає в гурті та вже має власну аудиторію.

Для дітей Карина не контролер, а провідник. Так, мама дозволяє їх помилятися, адже саме у цьому полягає розвиток. Карина енергопрактик, вміє лікувати людей на енергетичному рівні та відчувати майбутнє. Чи дійсно родина живе в суцільній гармонії?

Останньою на гостей чекатиме «мама за планом» Надія. Разом з чоловіком вона виховує 10-річного Макара, 6-річну Аню та 1-річного Онуфрія. Робота – важлива частина життя Надії, її вона поєднує з материнством. Так, учасниця реаліті професійний коуч та працює з людьми, які прагнуть досягти поставлених цілей.

Дітей мама також навчає мислити структурно, планувати свій день та відповідати за свої дії. У них віруюча православна родина, діти виховуються у любові до Бога, повазі до ближнього і в чистоті слова. Як методи виховання оцінять інші матусі? Та чи стане ця стратегія переможною?

Нагадуємо, щотижня четвірка героїнь із різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов.

Матуся, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «Супермама». В кожному випуску глядачі дізнаються практичні та цінні поради про виховання дітей від ведучого проєкту Дмитра Карпачова.

Дивіться в ефірі СТБ!

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ