Супермама 6 – новий сезон стартує 28 серпня на СТБ

Прем’єра Супермама 6 сезон – дивіться з 28 серпня на СТБ

Не пропустіть прем’єру сімейного реаліті, яке підкорило серця багатьох українців – дивіться новий сезон Супермама-6 із 28 серпня на СТБ!

Війна кардинально змінила життя українців, а також їхнє світосприйняття. Як матусі виховують своїх дітей в умовах постійної загрози життю? Побачте, на що спроможна матір в екстремальних умовах – дивіться прем’єру нового сезону реаліті Супермама-6 із 28.08.2023 на СТБ.