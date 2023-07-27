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Супермама

Прем’єра Супермама 6 сезон – дивіться з 28 серпня на СТБ

27.07.2023

Не пропустіть прем’єру сімейного реаліті, яке підкорило серця багатьох українців – дивіться новий сезон Супермама-6 із 28 серпня на СТБ!

Війна кардинально змінила життя українців, а також їхнє світосприйняття. Як матусі виховують своїх дітей в умовах постійної загрози життю? Побачте, на що спроможна матір в екстремальних умовах – дивіться прем’єру нового сезону реаліті Супермама-6 із 28.08.2023 на СТБ.

Video: Супермама 6 – новий сезон стартує 28 серпня на СТБ


Прем'єра – Супермама 6 розпочнеться вже 28 серпня на СТБ. Дивіться нові випуски Супермама 6

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