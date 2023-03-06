Супермама 5 сезон: учасниці 1 тижня 2023

«Супермама» 5 сезон: мама-акторка серіалу «Слід», завжди молода матуся, шаманка та дизайнерка одягу ― учасниці 1 тижня

У час, коли ми не в силах закрити небо над дітьми, але в силах стати для них укриттям любові, проєкт «Супермама» повертається! Аби на прикладі героїнь реаліті допомогти всім українкам розібратися, хто ж така насправді незламна супермама. Не пропустіть 5 сезон проєкту «Супермама» вже 6 березня з понеділка по четвер о 19:00 на СТБ!

Цього тижня глядачі познайомляться зі столичними мамами. Четвірка героїнь із різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов. Матуся, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «Супермама». В кожному випуску глядачі дізнаються практичні та цінні поради про виховання дітей від експерта із питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова.

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Першою в гості запросить тілесна терапевтка Анна. Героїня займається шаманськими практиками, працює зі стихіями та енергіями. Та, перш за все, вона мама для 6-річної Полінки. Доньку Анна виховує без рамок, установок чи стереотипів, ні за що не карає та прищеплює їй якості вільної високодуховної людини. Чи все так ідеально в їх родині насправді?

Далі учасниці вирушать в гості до Олени Вознесенської, акторки добре відомого глядачам СТБ серіалу «Слід». Разом із чоловіком Олена виховує 5-річного Танаіма. Ба більше, пара очікує на поповнення в родині (на момент зйомок). Героїня активно розвиває не лише кар’єру, а й свого сина. Так, Танаім вміє читати та писати, грає в шахи, ходить на плавання, грає на фортепіано, ходить на рукопашний бій, на курси з театрального мистецтва, вокал тощо. Хлопчик сам обирає, чому хоче навчатися, і батьки його в цьому підтримують. Та якими методами виховання Олена здивує суперниць?

Третьою гостей зустрічатиме завжди молода мама Наталі. Разом з 29-річним чоловіком, африканцем Тофіком, Наталі виховує двох дітей від першого шлюбу – 12-річного Соломона та 7-річну Сандру. Героїня підтримує думку, що дитину варто утримувати до 18 років, а після – вже дитина має допомагати батькам та молодшим братам і сестрам у родині. У дітей в їх домі вже є особисті обов’язки та завдання. Але чи отримують вони достатньо уваги та любові? Перевірять учасниці реаліті!

Останньою гостей чекатиме дизайнерка дитячого одягу Катя. Героїня виховує 12-річного Домініка. Саме він – обличчя та модель для бренду Каті. Для неї важливо виховувати сина справжнім чоловіком, який може подбати про себе та не від кого не залежати. Він вже отримує зарплатню за свою роботу, може сам приготувати їжу та прибрати вдома. Чим дивуватиме героїня та хто стане переможницею тижня? Дивіться в ефірі!

Випуски було відзнято до 24 лютого 2022 року.

Психологічний проєкт «Супермама»-5 виходить на СТБ о 19:00 з понеділка по четвер. Не пропустіть нові випуски!

Video: Супермама 5 сезон: учасниці 1 тижня 2023 Супермама 5 сезон: учасниці 1 тижня проєкту: мама-акторка серіалу «Слід», завжди молода матуся, шаманка та дизайнерка одягу ― учасниці 1 тижня Супермами 2023

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