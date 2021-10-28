28 жовтня на телеканалі СТБ виходить 20 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, як виховує своїх дітей, бабусю і чоловіка прискіплива мама Діана, а також ім’я переможниці. Що буде у 20 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 20 від 28.10.2021: Як виховує дітей прискіплива мама Діана? Супермама 4 сезон 20 випуск присвячений прискіпливій мамі Діані. Також учасниці Супермами 4 у 20 випуску дізнаються ім'я переможниці.

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Прискіплива мама Діана виховує двох доньок: 9-річну Машу та 2-річну Арішу. Вона у шлюбі 10 років. Чоловік займається забезпеченням сім’ї, а решта питань лежать на Діані. Вона прискіплива в харчуванні ― хоче, щоб діти їли здорову якісну їжу. Її хобі ― інспекція ресторанів, про які вона пише у блозі.

Діана вважає себе супермамою, бо вона присвячує більшу частину життя дітям, піклується про їхню безпеку та здоров’я.

У 20 випуску реаліті «Супермама»-4 від 28.10.2021 ми дізнаємося:

Як веде господарство Діана у своїй елітній квартирі?

Що суперниці сказали стосовно її самореалізації?

Як пройшло знайомство з дітьми героїні, і який скандал трапився?

Яка особливість виховання дітей стривожила учасниць? Як на це відреагував Дмитро Карпачов?

Що старша донька розповіла про маму?

У чому зізналася Діана після того, як конкурентки «натиснули» на неї? Яка травма в неї сталася у минулому, і як це прокоментував експерт?

Що порадив героїні Дмитро Карпачов після інспекції?

І хто ж переміг на 5-му тижні проєкту?

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