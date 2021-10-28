Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супермама» 4 сезон випуск 20 від 28.10.2021: Як виховує дітей прискіплива мама Діана?

28.10.2021

28 жовтня на телеканалі СТБ виходить 20 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, як виховує своїх дітей, бабусю і чоловіка прискіплива мама Діана, а також ім’я переможниці. Що буде у 20 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 20 від 28.10.2021: Як виховує дітей прискіплива мама Діана?

Супермама 4 сезон 20 випуск присвячений прискіпливій мамі Діані. Також учасниці Супермами 4 у 20 випуску дізнаються ім'я переможниці.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: прискіплива мама, мама без заморочок, бодибілдерка і єврейська мама ― учасниці п’ятого тижня

Прискіплива мама Діана виховує двох доньок: 9-річну Машу та 2-річну Арішу. Вона у шлюбі 10 років. Чоловік займається забезпеченням сім’ї, а решта питань лежать на Діані. Вона прискіплива в харчуванні ― хоче, щоб діти їли здорову якісну їжу. Її хобі ― інспекція ресторанів, про які вона пише у блозі.

Діана вважає себе супермамою, бо вона присвячує більшу частину життя дітям, піклується про їхню безпеку та здоров’я.

У 20 випуску реаліті «Супермама»-4 від 28.10.2021 ми дізнаємося:

  • Як веде господарство Діана у своїй елітній квартирі?
  • Що суперниці сказали стосовно її самореалізації?
  • Як пройшло знайомство з дітьми героїні, і який скандал трапився?
  • Яка особливість виховання дітей стривожила учасниць? Як на це відреагував Дмитро Карпачов?
  • Що старша донька розповіла про маму?
  • У чому зізналася Діана після того, як конкурентки «натиснули» на неї? Яка травма в неї сталася у минулому, і як це прокоментував експерт?
  • Що порадив героїні Дмитро Карпачов після інспекції?
  • І хто ж переміг на 5-му тижні проєкту?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send