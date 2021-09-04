Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Новий сезон Супермама 4 сезон стартує 27 вересня на СТБ

04.09.2021

У проєкті СТБ Супермама 4 сезон ви побачите запеклу боротьбу учасниць, які вважають себе ідеальними мамами, успішними жінками та найкращими господинями.

Чи легко бути ідеальною мамою?

Скільки мам, стільки й підходів до виховання дітей. Хтось суворо дотримується стратегії тотального контролю, встановлення чітких правил і покарання за їх порушення. У когось в домі панує вседозволеність, творчий безлад і свобода самовираження. Тож який підхід є правильним? Чи існує золоте правило виховання дітей? Відповіді на ці запитання знає психолог проєкту Супермама 4 сезон Дмитро Карпачов. Саме від може об’єктивно оцінити кожну учасницю та дати їй цінні настанови щодо атмосфери у сім’ї.

Video: Новий сезон Супермама 4 сезон стартує 27 вересня на СТБ


Прем’єра – Супермама 4 сезон почнеться вже скоро на СТБ. Дивіться нові випуски Супермама 4 сезон

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send