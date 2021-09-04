У проєкті СТБ Супермама 4 сезон ви побачите запеклу боротьбу учасниць, які вважають себе ідеальними мамами, успішними жінками та найкращими господинями.

Чи легко бути ідеальною мамою?

Скільки мам, стільки й підходів до виховання дітей. Хтось суворо дотримується стратегії тотального контролю, встановлення чітких правил і покарання за їх порушення. У когось в домі панує вседозволеність, творчий безлад і свобода самовираження. Тож який підхід є правильним? Чи існує золоте правило виховання дітей? Відповіді на ці запитання знає психолог проєкту Супермама 4 сезон Дмитро Карпачов. Саме від може об’єктивно оцінити кожну учасницю та дати їй цінні настанови щодо атмосфери у сім’ї.