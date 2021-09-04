В проекте СТБ Супермама 4 сезон вы увидите ожесточенную борьбу участниц, которые считают себя идеальными мамами, успешными женщинами и лучшими хозяйками.

Легко ли быть идеальной мамой?

Сколько мам, столько и подходов к воспитанию детей. Кто-то строго придерживается стратегии тотального контроля, выполнения установленных правил и наказаний за их нарушение. У кого-то в доме царит вседозволенность, творческий беспорядок и свобода самовыражения. Так какой подход является правильным? Существует ли золотое правило воспитания детей? Ответы на эти вопросы знает психолог проекта Супермама 4 сезон Дмитрий Карпачев. Именно он может объективно оценить каждую участницу и дать ей ценные советы по поводу атмосферы в семье.