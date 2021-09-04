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Новый сезон Супермама 4 сезон стартует 27 сентября на СТБ

04.09.2021

В проекте СТБ Супермама 4 сезон вы увидите ожесточенную борьбу участниц, которые считают себя идеальными мамами, успешными женщинами и лучшими хозяйками.

Легко ли быть идеальной мамой?

Сколько мам, столько и подходов к воспитанию детей. Кто-то строго придерживается стратегии тотального контроля, выполнения установленных правил и наказаний за их нарушение. У кого-то в доме царит вседозволенность, творческий беспорядок и свобода самовыражения. Так какой подход является правильным? Существует ли золотое правило воспитания детей? Ответы на эти вопросы знает психолог проекта Супермама 4 сезон Дмитрий Карпачев. Именно он может объективно оценить каждую участницу и дать ей ценные советы по поводу атмосферы в семье.

Video: Новый сезон Супермама 4 сезон стартует 27 сентября на СТБ


Премьера — Супермама 4 сезон начнется уже скоро на СТБ. Смотрите новые выпуски Супермама 4 сезон

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