Ви помітили, що останнім часом ваша дитина трохи віддаляється від вас. Вона вже не ділиться своїми переживаннями, не питає поради і дедалі частіше відмовляється проводити час разом. Але як зберегти з дитиною довірливі стосунки? А ще краще, як стати їй другом, до якого завжди можна звернутися по допомогу? Знайдіть відповідь у нашому матеріалі.

Перш ніж розповісти, як стати дитині другом, хочемо звернути вашу увагу на те, що батьки не можуть бути абсолютним другом для своїх дітей. Адже друг — це рівний. А якщо йдеться про батьків, то вони несуть відповідальність за своє чадо і апріорі не можуть бути тільки другом. Та при цьому батьки можуть налагодити з дітьми довірливі стосунки і стати тією людиною, до якої завжди можна звернутися по допомогу.

Пам’ятайте, дитина — не ваша особиста власність. Вона — окрема людина, зі своїми мріями і бажаннями. Не варто нав’язувати свій вибір і тим більше не потрібно за неї приймати рішення. Поважайте свою дитину, давайте можливість висловити свою думку. Обговорюючи важливі питання в родині, цікавтеся думкою навіть маленького сина чи доньки.

Чесність — важливий атрибут щирих дружніх стосунків. І якщо ви завжди будете чесні зі своїм чадом, то зможете вимагати такого ж ставлення до себе. Чесність допомагає. Завжди. Якщо, наприклад, ви щось забороняєте своїй дитині, то чесно поясніть, чому ви так робите. Дружба — це про чесність.

Стати другом для своєї дитини можна, лише надавши їй право на самостійний вибір. Це також свідчить про те, що ви поважаєте вибір своєї дитини. Наприклад, якщо ваша дочка хоче стати художницею, не варто відводити її на танці або змушувати вчити хімію в надії, що в майбутньому вона стане чудовим хірургом.

Спільні захоплення, ігри, дозвілля і навіть прибирання в квартирі зближують. Що більше часу ви проводитимете разом, то міцнішим стане ваш зв’язок. Тільки є одна умова: і у вас, і в дитини має бути бажання. Щире. І якщо ви в певний момент не маєте ресурсу і не хочете грати зі своїм сином або дочкою, не потрібно цього робити.

Слухайте, намагайтеся зрозуміти і підтримати дитину в будь-якій ситуації. Навіть якщо її проблеми здаються вам незначними, не варто від них «відмахуватися» чи казати «розбирайся сам». Вислухайте дитину, коли вона хоче вам щось розповісти, вникайте в її переживання, підтримуйте і допомагайте розібратися в ситуації. Тільки тоді вона почне довіряти вам.

Кожна дитина хоче бути краще за всіх. І ваше завдання — підтримати її у всіх починаннях. Хваліть своє чадо навіть за найменші досягнення. Ви повинні вселити думку, що вона чудово справляється з усіма завданнями. Звичайно, в межах розумного.

Якщо ви дотримуватиметесь цих правил, то цілком імовірно, що ваші стосунки з дитиною стануть значно дружнішими, ніж були до цього. І пам’ятайте, ви — найголовніша людина в житті дитини. Не підведіть її. Будьте опорою і підтримкою, а не злим наглядачем.

