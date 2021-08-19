Що робити, якщо дитина б’ється

Усі батьки хочуть, щоб їхня дитина була слухняною і всі конфлікти могла вирішити мирним шляхом. Але не завжди мрії збуваються. У спробах обстояти свою точку зору діти іноді застосовують силу і починають битися. Як правильно поводитись у такій ситуації і що робити, якщо ваша дитина часто б’ється? Відповідь знайдете у нашому матеріалі.

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Чому дитина б’ється?

Спочатку розберімося, чому ж дитина б’ється. Передовсім, вона може брати приклад у своїй сім’ї. Якщо батьки часто сваряться і хтось дозволяє собі проявляти агресію до членів сім’ї, то, найімовірніше, дитина просто наслідуватиме приклад дорослих. Копіювати поведінку — природний процес, адже малюк ще не розуміє, що битися — погано. Для нього це норма.

Також діти можуть битися, бо не вміють і не знають, як інакше відреагувати і впоратися зі складною ситуацією, в яку потрапили. У такі моменти завдання батьків — показати, як можна вирішити проблему іншим шляхом.

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Якщо дитина б’є батьків

У жодному разі не мовчіть. Скажіть про те, що ви відчуваєте: «Мені боляче і неприємно! Я не хочу, щоб мене били! Не роби більше так!». Якщо малюк замахнувся знову, зупиніть його руку і повторіть свої слова. Ваше завдання — показати, що така поведінка неприйнятна. Якщо ситуація повториться, ви маєте повне право образитися і сказати, що поки не хочете спілкуватися з ним.

Якщо дитина починає плакати після цього, м’яко поясніть, чому ви так вчинили. Ви повинні не покарати, а пояснити, чому битися ‒ погано.

Якщо ви гралися разом, а малюк вас ударив, то після його третьої спроби вийдіть із гри. Можна вийти з кімнати. Необхідно і словами, і вчинками показати дитині, що в такий спосіб ви спілкуватися з неюне будете.

Якщо дитина б’є іншу дитину

Спробуйте перехопити удар, зупиніть руку дитини, перш ніж вона вдарить. Скажіть своєму малюкові, що хлопчикові/дівчинці буде боляче і що він/вона плакатиме.

Якщо удар був, скажіть, що дитині стало боляче, покажіть, як вона засмутилася. Ви повинні розповісти, що дітям не подобається, коли їх б’ють. Пам’ятайте: важливо не тільки розповісти, що битися недобре, а й пояснити, чому це погано.

Обов’язково запропонуйте дитині попросити вибачення в того, кого вона вдарила. Покажіть інший спосіб виходу з ситуації: не бий, а обійми, погладь, візьми за руку. Зазвичай малюки охоче зупиняють бійку і починають ніжно гладити по голівці іншого.

Якщо малюк продовжує битися, пожалійте скривджену дитину, а свого малюка заберіть подалі. Потрібно показати, що в такий спосіб грати не вийде.

Чого робити не можна, якщо дитина б’ється

Вдарити у відповідь. Так ви покажете дитині, що удар ‒ це нормальний спосіб висловлювати свій гнів і невдоволення.

Накричати, посварити. Ви повинні пояснити, а не проявити агресію у відповідь.

Прикидатися, що ви плачете. Це неправда, це гра, дитина це знає і, відповідно, сприймає, як гру. Тому подібна історія буде повторюватися.

Не звертати уваги, думаючи, що сам зрозуміє.

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