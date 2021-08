Що робити, якщо дитина б’ється

Усі батьки хочуть, щоб їхня дитина була слухняною і всі конфлікти могла вирішити мирним шляхом. Але не завжди мрії збуваються. У спробах обстояти свою точку зору діти іноді застосовують силу і починають битися. Як правильно поводитись у такій ситуації і що робити, якщо ваша дитина часто б’ється? Відповідь знайдете у нашому матеріалі.

Більше на тему: Агресія у підлітків

Спочатку розберімося, чому ж дитина б’ється. Передовсім, вона може брати приклад у своїй сім’ї. Якщо батьки часто сваряться і хтось дозволяє собі проявляти агресію до членів сім’ї, то, найімовірніше, дитина просто наслідуватиме приклад дорослих. Копіювати поведінку — природний процес, адже малюк ще не розуміє, що битися — погано. Для нього це норма.

Також діти можуть битися, бо не вміють і не знають, як інакше відреагувати і впоратися зі складною ситуацією, в яку потрапили. У такі моменти завдання батьків — показати, як можна вирішити проблему іншим шляхом.

Більше на тему: Як зберігати спокій, коли дитина не слухається

Більше на тему: Топ-9 книг про виховання дитини

Більше про виховання дітей ви дізнаєтеся в психологічному сімейному реаліті «Супербабушка» з Дмитром Карпчевим.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.