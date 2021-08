Що робити, якщо дитина боїться темряви

Страх темряви ‒ один із найпоширеніших у дітей. Деякі батьки не переймаються цим, вважаючи, що в такий спосіб дитина намагається привернути до себе увагу. Але насправді це важлива проблема, оскільки дитячий страх може спричинити негативні наслідки і позначитися на дорослому житті. Як допомогти дитині подолати страх темряви? Відповідь знайдете в нашому матеріалі.

Якщо ваша дитина боїться темряви, у жодному разі не можна її за це лаяти і, тим більше, сміятися. Для малюка страхи ‒ дуже серйозна проблема, яку не варто ігнорувати. Батькам потрібно поговорити з дитиною, і детально розпитати, чого конкретно вона боїться. Найчастіше в ранньому віці діти бояться не так темряви, як того, що може в цій темряві ховатися ‒ вигаданих монстрів, бабая, сірого вовка чи інших чудовиськ. Пам’ятайте, що у маленьких дітей дуже бурхлива фантазія і розмите уявлення про реальність та вигадку. Діти все сприймають всерйоз, тому бабай для них ‒ цілком реальний персонаж, який може заподіяти зло.

Більше на тему: Топ-8 книг про виховання дитини

Щоб побороти страх дитини, його потрібно матеріалізувати, конкретизувати та винести назовні. Ваша дитина боїться монстра? Намалюйте його, виліпіть із пластиліну, глини, зробіть із конструктора лего… Коли образ матеріалізувався, його можна трохи змінити: домалювати веселий хвіст, розфарбувати в яскраві кольори, намалювати бантик. У такому вигляді зле чудовисько не таке вже й страшне! До того ж потім цей малюнок або фігуру можна порвати або розтоптати ногами. Знищити злого поганого монстра: «Іди, я тебе не боюся, тебе більше немає…» Тільки такі війни краще проводити вдень, а не перед сном. А потім просто нагадати малюкові, що немає давно злого монстра, ви його ще вдень знищили.

Так, хоч як дивно це звучить, але такий метод, справді, працює. Перетворіть дитину на того монстра, який її лякає. Нехай малюк закричить так сильно, як тільки зможе. Можна грізно загарчати, як гарчить чудовисько. Он як мама злякалася, значить, схоже! Перетворення на монстра ‒ це «ідентифікація себе з агресором», що теж допомагає перебороти страх. Такий захисний механізм уперше описала дитячий психоаналітик, донька Зигмунда Фройда, Анна Фройд. Хіба можна когось боятися, якщо ти сам дуже грізний і безстрашний?

Якщо дитина ще мала і поки їй складно впоратися зі своїми страхами, їй можна допомогти. Перед сном налийте у пляшку з пульверизатором воду і наклейте наліпку з написом: «Проти нічних монстрів». Це не просто вода, а чарівна зброя! Ну ж бо, малюче, побризкай трохи навколо ліжка. Бачиш, тут тепер захисне поле. Жодні монстри не проберуться. Точно за таким принципом працюють спеціальні заклинання проти нічних чудовиськ і ритуальні танці, які можна станцювати перед тим, як лягати спати. По-перше, це весело, а по-друге, це додасть дитині впевненості та послужить прикладом того, що малюк ‒ господар становища.

У трирічному віці дитина вже цілком може дотягнутися до вимикача. Нехай вона ним користується так, як їй зручно. Не вимикайте світло в кімнаті, коли вкладаєте дитину спати, нехай воно горить. Це подарує малюкові відчуття комфорту. І не змушуйте його вимикати світло. Якщо малюк хоче, щоб горів нічник або настільна лампа, ‒ нехай так буде.

Більше на тему: Книги для батьків: як виховувати дитину з самого народження

Якщо ваш малюк боїться темряви, поговоріть із ним. Поясніть, що монстрів не існує. Розкажіть про свої дитячі страхи. І, звичайно ж, перед сном обмежте перегляд телевізора і, особливо, мультиків з монстрами.

Більше про виховання дітей ви дізнаєтеся в психологічному сімейному реаліті «Супербабуся». З понеівлка по четвер о 19:05 на СТБ!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.