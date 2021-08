Як повинні поводитися батьки, коли їхні діти переживають період пубертату? Варто їх карати за неправильну поведінку чи потрібно відсторонитися і просто почекати, коли все налагодиться саме собою? Героїня 40 випуску 2 сезону психологічного реаліті «Супермама» — мотиваторка Олена — не може знайти спільну мову зі своєю старшою донькою. Ліза намагається зробити все, щоб привернути увагу мами: вона фарбує волосся, робить яскравий макіяж і купує шкідливі продукти. Олена впевнена, це просто складний період, який мине сам собою. Як прокоментує такий підхід до виховання ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Під час розмови з Оленою та її дочкою учасниці з’ясували: Ліза впевнена в тому, що її мамі геть байдуже, що відбувається в її житті. Так, нещодавно дівчинка посварилася зі своєю найкращою подругою і попросила перевести її в інший клас. Однак Олена переконана: цього робити не варто. Жінка вважає, що її донька повинна навчитися справлятися з труднощами.

Однак, на думку експерта з питань дитячої вікової психології, Олена повинна більш уважно ставитися до прохань доньки. Адже для підлітка сварка з друзями може здаватися кінцем світу. Дмитро Карпачов порадив Олені щиро поговорити з Лізою про ситуацію, що склалася, а потім порадитися з психологом. Якщо й після цього дитина почуватиметься самотньою, тоді є сенс усе ж перевести її в інший клас. Ведучий проєкту впевнений, що без психологічного комфорту в школі підліток не може повноцінно вчитися:

Також багато запитань в експерта викликав факт скасування кишенькових грошей для Лізи. Олена виправдовувалася тим, що в такий спосіб хотіла убезпечити дочку від купівлі шкідливої ​​їжі й енергетиків. Проте Дмитро Карпачов вважає, що гроші потрібно видавати, адже це не вбереже підлітка від ризикованої поведінки.

Дмитро Карпачов також зазначив, що перехідний вік дітей, і справді, складний період для батьків. Проте для самих підлітків він набагато складніший. Тому не можна просто перечекати, поки все мине. Ведучий проєкту наголосив, що батькам потрібно запастися терпінням і проводити разом із дитиною час. Навіть якщо вона всім виглядом показує, що їй це не потрібно:

