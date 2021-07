Цей тест допоможе розібратися в тому, яка ви мати. У деяких запитаннях вам можуть трапитися примітки в дужках на кшталт «18 років» або «15 років». Це не має вас бентежити. Просто спробуйте уявити, як би повелася ваша дитина, якби їй було 18 або 15 років. Пройдіть тест та дізнайтеся, яка ви мама. Можливо, Супермама?

Більше на тему: #татонакарантині: Як поводитись, коли у доньки з’явиться перший хлопець?

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.