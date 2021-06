Якщо дитина краде

Крадіжка ‒ дуже неприємна, але цілком можлива проблема, з якою можуть зіткнутися батьки. Але що робити, коли ви стали помічати, що у вашої дитини з’явилися нові речі, яких ви не купували? Як боротися з такою згубною звичкою? Про це розповімо в сьогоднішньому матеріалі.

Батьки практично з пелюшок повинні розповідати своїм дітям, що брати чуже ‒ не можна. Розкажіть, що відчуває людина, коли в неї пропаде річ, а також не забудьте згадати про те, що буде з тією людиною, яка краде, якщо її зловлять. Дитина повинна знати, що кожна дія призведе до певних наслідків.

Якщо ваша дитина вкрала якусь річ, не треба її лаяти. Підтримайте її. Поясніть, що ви розумієте, що вона помилилася, що не впоралася зі спокусою. Розкажіть, як із вами в дитинстві сталося щось подібне, і як ви поклялися більше не брати чужого і змогли стримати слово, хоч це й було важко. Допоможіть дитині зрозуміти, що помилятися ‒ нормально і що всі проходять через це. Головне, не тавруйте ганьбою.

З’ясуйте, чому ваша дитина наважилася вкрасти чужу річ. Може, це тому, що ви не приділяли їй належної уваги або проігнорували якесь прохання, а може, у вашого малюка низька самооцінка. У кожному разі, вам потрібно поговорити і з’ясувати причину. Так ви зможете її виправити.

Замість покарання і докорів покажіть дитині, як можна виправити ситуацію. Поверніть вкрадену річ або компенсуйте збитки, якщо це можливо. Коли йдеться про компенсацію, можна навіть продати якусь іграшку дитини, щоб вона відчула втрату. Але якщо їй дуже соромно, то може, можна потай повернути річ на місце? А якщо це вже неможливо, то можна спробувати зробити якийсь хороший вчинок, щоб урівноважити поганий.

У жодному разі не можна дитину лаяти. Краще поясніть, чому це погано. Не варто також чіпляти ярлики і пророкувати життя злодія в тюрмі. Також дитину не варто бити чи погрожувати, і тим більше, не потрібно порівнювати з поганим сусідським хуліганом. Дітей узагалі порівнювати небажано. Адже всі ми ‒ різні і кожен з нас ‒ прекрасний.

Більше порад щодо виховання дітей ‒ дивіться в психологічному проєкті «Супермама».

